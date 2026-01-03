x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Ella es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y primera combatiente del chavismo

La “primera dama” de Venezuela lleva más de 30 años junto al dictador Maduro y es considerada una de las mujeres más poderosas del país sudamericano.

  • Cilia Flores, quien es 10 años mayor que Nicolás Maduro, ha estado con él durante 30 años y fue uno de los apoyos de Hugo Chávez en la Asamblea Nacional. Foto: Xinhua
    Cilia Flores, quien es 10 años mayor que Nicolás Maduro, ha estado con él durante 30 años y fue uno de los apoyos de Hugo Chávez en la Asamblea Nacional. Foto: Xinhua
  • Cilia Flores junto a Nicolás Maduro en su última toma ilegítima del poder. Foto: AFP
    Cilia Flores junto a Nicolás Maduro en su última toma ilegítima del poder. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Tras un ataque perpetrado en Venezuela en horas de la madrugada este sábado, 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Donald Trump ha anunciado tener en su poder al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Así lo anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que el dictador y su pareja “han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York”.

Lea también: Maduro ya fue imputado en Estados Unidos: Fue acusado de cinco delitos ante el Distrito Sur de Nueva York

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, sostuvo la fiscal Bomdi en su cuenta de X.

Cilita, cómo es llamada cariñosamente por Nicolás Maduro, es una abogada que ha formado su propio capital político en Venezuela y está vinculada al proyecto bolivariano inclusive antes de la llegada de Hugo Chávez al poder.

Nacida en el estado de Cojedes en 1956, creció en el oeste de Caracas y es una abogada especialista en derecho laboral y penal. Su contacto con Chávez se dio en 1992 cuando integró el grupo de abogados que defendió al militar tras el fracasado intento de golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez.

Fue en esas visitas a prisión que Flores conoció a su hoy esposo Nicolás Maduro, quien es 10 años menor que ella y con quien no tiene hijos pero comparte su vida.

Es graduada en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas y en 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos además de unirse al Movimiento Bolivariano MBR-200, inaugurado por el comandante Chávez.

Cuatro años después, en 1997, participó en la creación del Movimiento V República (MVR) y luego de que este desapareciera, en el 2007 ingresó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En el 2000, cuando Chávez era presidente de Venezuela, Cilia fue elegida diputada a la Asamblea Nacional y en el 2005 fue reelegida en ese cargo.

Cuando en el 2006 Nicolás Maduro salió de la Asamblea Nacional, Flores fue elegida presidenta de Cámara, siendo la primera mujer en ocupar este cargo, en donde se prolongó hasta el 2011.

Al año siguiente, Chávez nombró a Cilia procuradora general de la República y luego de la muerte del militar y presidente de Venezuela en el 2013, el nombramiento de Nicolás Maduro como mandatario de ese país la convirtió en primera dama, o en el lenguaje de la narrativa chavista, la “primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela”.

La esposa de Maduro volvió a ser diputada de la Asamblea Nacional en el 2015 y el 30 de agosto de 2017 fue elegida para la Constituyente convocada en ese país.

Cilia Flores junto a Nicolás Maduro en su última toma ilegítima del poder. Foto: AFP
Cilia Flores junto a Nicolás Maduro en su última toma ilegítima del poder. Foto: AFP

Flores es acusada por Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico y familiares suyos han enfrentado las acciones judiciales del país norteamericano como en el 2015 cuando dos sobrinos suyos fueron detenidos por la DEA. Dicha captura terminó en el 2017 con la condena a 18 años por el intento de introducir 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense.

Siga leyendo: Presidentes y jefes de Estado se pronuncian tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida