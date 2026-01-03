Este es el escrito de acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Florez, en EE. UU.

El escrito de acusación (indictment) contra Nicolás Maduro, en el Distrito Sur de Nueva York, bajo el radicado S4 11 Cr. 205, describe una supuesta conspiración criminal que se habría extendido desde 1999 hasta 2025 y que para las autoridades norteamericanas se dio para favorecer al supuesto “Cartel de los Soles”.
El documento menciona a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro y político venezolano; Cilia Adela Flores de Maduro, primera dama del país; Nicolás Ernesto Maduro Guerra (mencionado con el alias de “Nicolasito” o “The Prince”), hijo del mandatario y miembro de la Asamblea Nacional; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), identificado como el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Para la Fiscalía de Estados Unidos, el presidente venezolano y demás personas procesadas operan bajo un esquema de ganancias del tráfico de toneladas de cocaína hacia oficiales civiles, militares y otros miembros de alto rango, así como hacia la familia de Maduro.
Además, según el indictment de 25 páginas, Venezuela es descrita como un santuario para narcotraficantes y señalan que para el transporte de alcaloides se habría utilizado el hangar presidencial en el Aeropuerto de Maiquetía con aviones de la empresa estatal PDVSA y usando pasaportes diplomáticos para “mover droga, dinero y armas”.