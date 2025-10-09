Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó los datos correspondientes a 2024 sobre las solicitudes de visas tipo B —destinadas a turismo y negocios—, revelando las diferencias en las tasas de aprobación a lo largo de América Latina. Colombia figura entre los países con mayor tasa de rechazo.

Las visas B1 y B2 que autorizan a una persona a permanecer en Estados Unidos durante un máximo de 180 días son de las más solicitadas por las personas que buscan ingresar a territorio norteamericano.

Sin embargo, estas suelen ser rechazadas por múltiples motivos entre los cuales se encuentra el no tener documentación clara sobre el motivo del viaje, la falta de vínculos sólidos con Estados Unidos y no acreditar recursos económicos suficientes para subsanar los gastos del viaje.

Dentro de esos permisos rechazados, las estadísticas del Departamento de Estado junto a un informe de Latinometrics muestran el escalafón de países de la región con mayor índice de rechazo a la hora de solicitar una visa al país norteamericano.

El ranking de ciudadanos con mayor tasa de rechazo lo lidera Nicaragua donde cerca del 60 % de solicitudes son rechazadas. Le siguen Cuba, Haití, El Salvador y República Dominicana, todas con índices superiores al 40 %.