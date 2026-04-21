“Dormir en cartones”: así viven los colombianos las largas filas para regularizarse en España

El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó el 14 de abril de 2026 un proceso extraordinario de regularización para personas migrantes en situación irregular. La medida fue adoptada por el Consejo de Ministros con el objetivo de dar estatus legal a quienes ya viven en el país, facilitar su acceso al empleo formal y reducir la informalidad laboral.
El plan arrancó de forma electrónica el 16 de abril y comenzó presencialmente este 20 de abril en cientos de oficinas distribuidas en todo el territorio español. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y se estima que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas.