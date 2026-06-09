Sánchez adelanta a Fujimori en contienda electoral aún sin definir en Perú

El izquierdista Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú y superó por un pequeño margen a la derechista Keiko Fujimori, en una contienda cuyo final aún es incierto.
Con poco más del 94% de las actas escrutadas, Sánchez reunía el 50,03% de los votos, frente al 49,9% de Fujimori, una diferencia de menos de 10.000 votos, según según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Para que el balotaje del domingo tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.
“Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, dijo Sánchez a periodistas este lunes. Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. “Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.