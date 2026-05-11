Perú decide entre extremos: Fujimori y Sánchez pasan oficialmente a la segunda vuelta presidencial

El panorama electoral en el Perú por fin se decantó tras procesarse el 99,68 % de las actas electorales, consolidando una tendencia que parece irreversible. De acuerdo con los datos oficiales, el candidato de izquierda Roberto Sánchez ha logrado asegurar su cupo en el balotaje presidencial, donde medirá fuerzas contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Este desenlace se produce tras una de las disputas más cerradas por el segundo lugar en la historia reciente del país, donde Sánchez logró imponerse sobre el aspirante de ultraderecha, Rafael López Aliaga, por un margen que, a falta de contabilizar apenas 60.000 votos, se considera definitivo para las autoridades electorales.
En términos de cifras, la derechista Keiko Fujimori se consolidó en la primera posición con el 17,17 % de los sufragios, lo que representa el respaldo de más de 2,8 millones de peruanos.