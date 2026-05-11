Perú decide entre extremos: Fujimori y Sánchez pasan oficialmente a la segunda vuelta presidencial

El panorama electoral en el Perú por fin se decantó tras procesarse el 99,68 % de las actas electorales, consolidando una tendencia que parece irreversible. De acuerdo con los datos oficiales, el candidato de izquierda Roberto Sánchez ha logrado asegurar su cupo en el balotaje presidencial, donde medirá fuerzas contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Este desenlace se produce tras una de las disputas más cerradas por el segundo lugar en la historia reciente del país, donde Sánchez logró imponerse sobre el aspirante de ultraderecha, Rafael López Aliaga, por un margen que, a falta de contabilizar apenas 60.000 votos, se considera definitivo para las autoridades electorales. En términos de cifras, la derechista Keiko Fujimori se consolidó en la primera posición con el 17,17 % de los sufragios, lo que representa el respaldo de más de 2,8 millones de peruanos.

Por su parte, Roberto Sánchez alcanzó el 12 % de los votos válidos, sumando poco más de dos millones de apoyos. La tensión de la jornada se centró en la mínima diferencia de 14.474 votos que separa a Sánchez de López Aliaga, quien quedó relegado al tercer puesto con un 11,91 %. Según los analistas, para que el resultado diera un vuelco, el ultraderechista tendría que capturar más del 25 % de los votos restantes, mientras que su competidor de izquierda tendría que estancarse por completo, un escenario estadísticamente improbable por el momento.

¿Cómo se votó?

La geografía del voto en esta elección —que ha estado marcada por denuncias y complicaciones durante la jornada electoral— ha vuelto a exponer la profunda división social y territorial que atraviesa a la nación latinoamericana. Mientras que Rafael López Aliaga logró un dominio absoluto en la capital, Lima —donde obtuvo cerca del 20 % de los apoyos—, su presencia en el resto del país resultó ser mínima. En contraste, la fortaleza de Roberto Sánchez se concentró en las zonas rurales y los núcleos urbanos alejados de la costa, donde el mensaje de cambio social resonó con mayor fuerza. Allí recae la dicotomía electoral. No obstante, finalmente se inclinó la balanza en favor de la izquierda, repitiendo patrones observados en los últimos ciclos electorales peruanos. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de fuertes polémicas. Rafael López Aliaga ha mantenido un discurso desafiante, sosteniendo denuncias de un presunto fraude electoral en su contra.

Lo que viene