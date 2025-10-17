x

Con miles de firmas buscan sacar a Bad Bunny del Super Bowl 2026

Ciudadanos del movimiento Maga han iniciado una campaña en línea que ha recogido miles de firmantes. También tendrían la propuesta sobre el posible reemplazo.

  Desde que Trump expresó su malestar por la designación de Bad Bunny para el Super Bowl, grupos conservadores han buscado que el puertorriqueño sea excluido del evento deportivo. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 5 horas
La elección de Bad Bunny por parte de la National Football League (NFL) para ser el artista principal del show del medio tiempo del Super Bowl LX ha despertado controversia en Estados Unidos, especialmente en grupos conservadores que buscan que no se presente en el espectáculo deportivo.

Con el pretexto de que el Conejo malo “no representa los valores que deberían exhibirse en un evento con tanta visibilidad mundial”, movimientos como el Maga (Make America Great Again) han iniciado una campaña en línea para excluir al puertorriqueño de uno de los shows deportivos con más audiencia a nivel mundial.

Lea también: Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué?

La petición impulsada desde la plataforma Charge.org busca que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, sea reemplazado por el ‘Rey de la música country’, George Strait.

El cantante de 73 años ha tenido 60 éxitos en las listas Billboard y sus mayores éxitos fueron en las décadas de los 80 y 90. También es actor y desde el año 2006 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country.

La solicitud, que busca que se presente un artista que “una al país, honre la cultura estadounidense y sea apto para toda la familia” ya ha recolectado más de 10.000 firmas.

Otra propuesta impulsada por grupos conservadores es un concierto alternativo a la presentación del puertorriqueño. El evento, denominado “The All American Halftime Show” es promocionado como un momento de “fe, familia y libertad” y se haría el 8 de febrero a la misma hora del Super Bowl.

La polémica fue impulsada por Donald Trump, quien fue uno de los primeros en mostrar su descontento por la designación de Bad Bunny para el show del medio tiempo. “Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, expresó el presidente estadounidense en una declaración a medios.

Por el momento, ni la NFL ni Bad Bunny han reaccionado a las campañas de grupos conservadores que buscan cambiar el desarrollo del medio tiempo. El cantante urbano ya estuvo en el evento principal de la NFL, esto fue en el 2020, cuando el presidente de EE. UU. era también Donald Trump.

Siga leyendo: Trump asegura que no conoce a Bad Bunny y le parece “absolutamente ridículo” que se presente en el Super Bowl

