Con miles de firmas buscan sacar a Bad Bunny del Super Bowl 2026

La elección de Bad Bunny por parte de la National Football League (NFL) para ser el artista principal del show del medio tiempo del Super Bowl LX ha despertado controversia en Estados Unidos, especialmente en grupos conservadores que buscan que no se presente en el espectáculo deportivo.
Con el pretexto de que el Conejo malo “no representa los valores que deberían exhibirse en un evento con tanta visibilidad mundial”, movimientos como el Maga (Make America Great Again) han iniciado una campaña en línea para excluir al puertorriqueño de uno de los shows deportivos con más audiencia a nivel mundial.
La petición impulsada desde la plataforma Charge.org busca que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, sea reemplazado por el ‘Rey de la música country’, George Strait.