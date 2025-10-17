Con miles de firmas buscan sacar a Bad Bunny del Super Bowl 2026

La elección de Bad Bunny por parte de la National Football League (NFL) para ser el artista principal del show del medio tiempo del Super Bowl LX ha despertado controversia en Estados Unidos, especialmente en grupos conservadores que buscan que no se presente en el espectáculo deportivo. Con el pretexto de que el Conejo malo “no representa los valores que deberían exhibirse en un evento con tanta visibilidad mundial”, movimientos como el Maga (Make America Great Again) han iniciado una campaña en línea para excluir al puertorriqueño de uno de los shows deportivos con más audiencia a nivel mundial. Lea también: Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué? La petición impulsada desde la plataforma Charge.org busca que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, sea reemplazado por el ‘Rey de la música country’, George Strait.

El cantante de 73 años ha tenido 60 éxitos en las listas Billboard y sus mayores éxitos fueron en las décadas de los 80 y 90. También es actor y desde el año 2006 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country.

La solicitud, que busca que se presente un artista que “una al país, honre la cultura estadounidense y sea apto para toda la familia” ya ha recolectado más de 10.000 firmas.