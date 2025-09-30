Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué?

La NFL confirmó que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX, el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. La elección del cantante puertorriqueño, una de las figuras más influyentes de la música global, generó entusiasmo entre los fanáticos latinos pero encendió la indignación de sectores afines a Donald Trump.

En contexto: Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

El movimiento MAGA (Make America Great Again) criticó que el evento deportivo más visto del planeta tenga como figura estelar a un artista que canta principalmente en español. Sebastian Gorka, asesor del presidente, cuestionó en X: “¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?”. Otros conservadores, como la expresentadora de ESPN Sage Steele, llegaron a calificar al intérprete de demoníaco.