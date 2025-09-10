“Colombia no es Petro”: congresistas estadounidenses calificaron de “productivas” las conversaciones con alcaldes de Medellín y Cali

En medio de la agenda que los alcaldes de Medellín y Cali sostienen en Estados Unidos y que ha generado el rechazo del Gobierno Nacional, los mandatarios locales se reunieron con congresistas estadounidenses, quienes calificaron las conversaciones de forma positiva.

Así lo hicieron los representantes de Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes a través de sus redes sociales dieron un parte sobre lo hablado con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

“Muy productiva conversación ayer con dos grandes alcaldes de Colombia”, escribió en su cuenta de X la representante María Elvira Salazar, mencionando a Eder y Gutiérrez.

Para la congresista, en Colombia está pasando algo alarmante. “Pero que quede claro: Colombia no es Petro”, manifestó.

“Muy pronto, el pueblo colombiano dará un golpe sobre la mesa: no más pactos con los carteles, no más claudicar ante los criminales. Colombia está lista para ponerles fin de una vez por todas y recuperar la seguridad y la paz que merece”, advirtió Salazar.