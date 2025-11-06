Congresistas de EE. UU. pidieron que el expríncipe Andrés declare sobre sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

Miembros demócratas del Congreso estadounidense pidieron este jueves 6 de noviembre al expríncipe Andrés, recientemente despojado de todos sus títulos, que testifique ante ellos sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein. Le puede interesar: Comienza el pulso político entre Trump y el nuevo alcalde de Nueva York: “La Casa Blanca no me ha llamado para felicitarme” La carta fue dirigida a quien ahora solo puede ostentar el nombre de Andrés Mountbatten Windsor, por parte de 16 legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Se ha informado públicamente que su amistad con el señor Epstein comenzó en 1999 y que permaneció cercano a él durante y después de su condena en 2008 por proxenetismo que involucraba a menores”, reza la misiva, que también menciona las acusaciones de agresiones sexuales formuladas por Virginia Giuffre contra el hermano del rey Carlos III.

La comisión considera que Andrés “podría poseer información valiosa sobre los crímenes cometidos por el señor Epstein y sus cómplices” y le solicita “ponerse a disposición para una entrevista que será transcrita”. Los legisladores piden una respuesta “antes del 20 de noviembre de 2025”. Sin embargo, es poco posible que la iniciativa prospere, dado que los demócratas son minoritarios y los extranjeros no pueden ser obligados a acatar este tipo de requerimientos del Congreso estadounidense.

La AFP contactó a un portavoz de Andrés, pero de momento no obtuvo una respuesta. Andrés, segundo hijo de Isabel II, fue despojado de todos sus títulos y obligado a abandonar su lujosa residencia de Royal Lodge en Windsor. Fue su hermano, el rey Carlos III, que tomó la decisión de privarlo de sus títulos de alteza real y de príncipe, tras el revuelo causado por la publicación de las memorias póstumas de Giuffre, principal acusadora de Epstein.

El expríncipe Andrés y su acompañante, junto a Jeffrey Epstein, en un evento público. FOTO: Getty