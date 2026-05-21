24 detenidos en Ecuador por red de tráfico de armas que abastecía a disidencias de las Farc y a ‘Los Lobos’

La investigación se realizó en 11 meses y terminó con 24 personas detenidas en Ecuador tras 40 allanamientos simultáneos en siete provincias. Este caso, expuso una estructura criminal transnacional que movía armas y explosivos hacia la frontera con Colombia para abastecer a disidencias de las FARC y a ‘Los Lobos’ grupos criminales de Colombia y Ecuador, respectivamente.
La operación policial se desplegó en la madrugada de este jueves como parte de una investigación que venía siguiéndose desde hace casi un año. En total, 400 uniformados y 76 fiscales participaron en los allanamientos simultáneos realizados en siete provincias del país, además de dos intervenciones adicionales en territorio peruano.
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Las acciones se concentraron en Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Pichincha, zonas estratégicas por su conexión con los corredores fronterizos utilizados, según las autoridades, por la red criminal para mover armamento entre el sur y el norte del país.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en su cuenta de X el alcance del operativo y lo enmarcó como un golpe a estructuras transnacionales. En su publicación señaló, “caso victoria, golpe a las mafias transnacionales: desarticulación de una estructura que operaba en las fronteras norte y sur del país”.