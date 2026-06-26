La corrupción en Venezuela habría agravado el colapso de edificios tras el terremoto, advierte informe de CNN

Hasta ahora van 589 muertos y 2.980 heridos que dejan los dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia en Venezuela el miércoles pasado.
Estos temblores dejaron un alto número de edificaciones que colapsaron que han puesto bajo la lupa la antigüedad del parque de viviendas, el escaso mantenimiento y la falta de adecuaciones a las normas antisísmicas teniendo en cuenta que Venezuela se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica, una condición que genera movimiento telúrico frecuente, especialmente en la franja norte del país, donde se ubican ciudades como Caracas y La Guaira.
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Hasta el momento, las autoridades han informado de manera preliminar sobre 250 edificaciones afectadas por los terremotos. No obstante, habitantes de las zonas impactadas consultados por los medios locales estiman que la cifra podría superar las 700. Entre las estructuras comprometidas se encuentran el Hotel Marriott de Caracas, el Edificio Petunia y varios inmuebles ubicados en La Guaira.
Este colapso de múltiples edificios ha dejado preguntas sobre el estado de la infraestructura del país. Especialistas consultados por el medio CNN coinciden en que el impacto del terremoto no puede explicarse únicamente por la fuerza del sismo, sino también por problemas acumulados durante décadas relacionados con el mantenimiento de las edificaciones, su antigüedad, el cumplimiento de las normas de construcción y la corrupción.
Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales de la Universidad de Coventry, en el Reino Unido, explicó al medio estadounidense que las prolongadas crisis económica e institucional que ha atravesado Venezuela habrían incidido en el deterioro de buena parte de su infraestructura.