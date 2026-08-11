Guarne activa plan de emergencia por cambios en la Autopista Medellín-Bogotá

La transición en la operación de la Autopista Medellín-Bogotá llevó a Guarne a reforzar su capacidad de respuesta ante posibles accidentes y emergencias que ocurran dentro de su jurisdicción.

Ante el cambio en la administración del corredor y la ausencia inicial de algunos servicios de atención en carretera, la Alcaldía puso en marcha un plan de contingencia para evitar que una eventual emergencia quede sin respuesta o que aumenten los tiempos de atención.

Como parte de esta estrategia, el municipio dispuso de manera permanente una ambulancia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para atender a personas que resulten lesionadas en siniestros viales ocurridos en el tramo de la autopista correspondiente a Guarne.

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La medida busca garantizar una respuesta inmediata mientras se define el esquema que tendrá el corredor bajo la nueva administración.

La situación se presenta luego de la terminación de la concesión que tenía a su cargo la operación de la vía, Devimed, y el inicio de la gestión por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías).

De acuerdo con la información conocida, durante esta etapa inicial el Invías no prestará los servicios de ambulancia, grúa ni carro taller en la autopista, lo que generó preocupación entre las autoridades locales por la atención de los incidentes que puedan presentarse.