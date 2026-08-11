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Guarne activa plan de emergencia por cambios en la Autopista Medellín-Bogotá

El municipio asumió medidas de respuesta ante la transición del corredor vial, luego de que el Invías comenzara a hacerse cargo de la vía sin contar inicialmente con ambulancias, grúa ni carro taller.

  • Como parte de esta estrategia, el municipio dispuso de manera permanente una ambulancia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para atender a personas que resulten lesionadas. FOTO Camilo Suárez.
    Como parte de esta estrategia, el municipio dispuso de manera permanente una ambulancia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para atender a personas que resulten lesionadas. FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 6 horas
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La transición en la operación de la Autopista Medellín-Bogotá llevó a Guarne a reforzar su capacidad de respuesta ante posibles accidentes y emergencias que ocurran dentro de su jurisdicción.

Ante el cambio en la administración del corredor y la ausencia inicial de algunos servicios de atención en carretera, la Alcaldía puso en marcha un plan de contingencia para evitar que una eventual emergencia quede sin respuesta o que aumenten los tiempos de atención.

Como parte de esta estrategia, el municipio dispuso de manera permanente una ambulancia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para atender a personas que resulten lesionadas en siniestros viales ocurridos en el tramo de la autopista correspondiente a Guarne.

Lea más: Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G

La medida busca garantizar una respuesta inmediata mientras se define el esquema que tendrá el corredor bajo la nueva administración.

La situación se presenta luego de la terminación de la concesión que tenía a su cargo la operación de la vía, Devimed, y el inicio de la gestión por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías).

De acuerdo con la información conocida, durante esta etapa inicial el Invías no prestará los servicios de ambulancia, grúa ni carro taller en la autopista, lo que generó preocupación entre las autoridades locales por la atención de los incidentes que puedan presentarse.

Bomberos, Policía y hospital estarán articulados

El plan diseñado por Guarne contempla la participación de diferentes organismos de respuesta.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres será activado cuando sea necesario y trabajará de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos, la Policía de Carreteras, el Centro de Monitoreo y Control, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y otras dependencias de la alcaldía.

La intención es que, ante un accidente, los organismos puedan actuar de manera coordinada y reducir al máximo el tiempo entre el reporte del hecho y la llegada de los equipos de atención.

Entérese: Invías tomó la Medellín-Bogotá y la dejó a su suerte: ni ambulancia ni grúas en servicio

José David Ochoa Ruiz, secretario de Movilidad de Guarne, explicó que la prioridad es contar con una capacidad de reacción rápida debido a las características y el nivel de tránsito de este corredor nacional.

“Hemos venido actuando con prontitud y celeridad, tratando de que los percances no trasciendan en la vía pública. Sabemos que un segundo puede terminar la vida de un usuario o peatón, entonces desde la alcaldía hemos realizado todas estas acciones”.

El alcalde Mauricio Grisales, por su parte, señaló que el municipio había solicitado al Gobierno Nacional establecer un mecanismo que permitiera mantener la atención en la vía durante el periodo de transición.

Según explicó, Guarne ha adelantado gestiones ante la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías y el Ministerio de Transporte para abordar las necesidades del corredor y garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Guarne activó un plan de contingencia para la Autopista Medellín-Bogotá?
El municipio implementó medidas de contingencia debido al cambio en la administración del corredor vial y a la ausencia inicial de algunos servicios de atención que anteriormente estaban disponibles en la vía.
¿Qué cambió en la operación de la Autopista Medellín-Bogotá?
La concesión que anteriormente estaba a cargo del corredor terminó y la vía pasó a ser administrada por el Instituto Nacional de Vías (Invías).
¿Qué servicios dejaron de estar disponibles inicialmente?
De acuerdo con la información de la nota, durante esta etapa de transición no se contaría inicialmente con ambulancia, grúa ni carro taller para atender emergencias en la autopista.
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