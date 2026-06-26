Hasta 6,76 millones de personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela, según la ONU

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, estimó este viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles. De acuerdo con el organismo, la emergencia ha provocado el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y un creciente riesgo de desplazamiento de la población. Durante una rueda de prensa en Ginebra, la portavoz de la OIM, Zoe Brennan, explicó que la cifra preliminar incluye cerca de dos millones de personas en Caracas, aunque aclaró que el balance podría modificarse en los próximos días a medida que avancen las evaluaciones sobre el impacto del desastre.

“Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”, afirmó Brennan. La funcionaria indicó que, por ahora, la prioridad de las autoridades y los organismos humanitarios continúa siendo la búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros. La portavoz también advirtió que la emergencia podría agravarse con el paso de las horas debido al desplazamiento de miles de familias que han perdido sus viviendas o que buscan refugio en zonas más seguras. Lea más: 589 muertos y 2.980 heridos: Delcy Rodríguez confirma nuevo balance en Venezuela tras doble terremoto “Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad”, señaló. Las declaraciones de Brennan estuvieron acompañadas de un panorama presentado por otras agencias de Naciones Unidas, que reportaron afectaciones en el sistema de salud venezolano. Según los voceros, al menos una veintena de hospitales de emergencia ubicados en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del Distrito Capital, registran daños en sus instalaciones. Conozca: Colombia envía a Venezuela dos aviones con 12 toneladas de insumos y 63 rescatistas Ante esta situación, el Gobierno venezolano solicitó a la ONU el despliegue de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica para reforzar la atención a los heridos. Naciones Unidas confirmó que uno de estos equipos ya está siendo enviado desde Estados Unidos.

Asimismo, la organización informó que las autoridades venezolanas pidieron apoyo con medicamentos, insumos médicos y equipos especializados, que están siendo adquiridos y preparados para su traslado hacia Caracas o mediante un centro logístico en Panamá. En paralelo, Estados Unidos también anunció el envío de personal para apoyar las labores de respuesta. Durante la madrugada de este viernes llegó a Venezuela el mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard, quien asumirá la coordinación del apoyo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en las operaciones de búsqueda, localización y rescate. Lea aquí: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela Entérese: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, confirmó la llegada del alto oficial y aseguró que equipos estadounidenses ya comenzaron a desplegarse para colaborar con las tareas humanitarias. “Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de Estados Unidos se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta”, manifestó Barrett. Mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de los daños, la ONU insistió en que las cifras de personas afectadas son aún preliminares y que la prioridad inmediata sigue siendo salvar vidas, garantizar atención médica y brindar asistencia a las comunidades más golpeadas por los terremotos.