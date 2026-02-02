Investigan a exgerente de empresa de aguas por presuntas irregularidades con alcantarillado en Puerto Berrío

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exgerente general de la Empresa Aguas del Puerto SA- ESP, en Puerto Berrío, Antioquia, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en ese municipio del Magdalena Medio.

Según el ente de control, Cristóbal Sánchez Serrano habría expedido en 2022 un concepto de disponibilidad para la prestación del servicio de alcantarillado en el sector de La Malena, pese a que, presuntamente, en la zona no existía la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento.

Esta actuación, al parecer, se habría realizado en contravía de las normas que regulan el ordenamiento jurídico y la planeación de los servicios públicos.

La Procuraduría Provincial de Puerto Berrío adelanta la verificación del caso y evalúa una posible vulneración del principio de legalidad en las decisiones adoptadas por el entonces funcionario. Por estos hechos, la entidad calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima, atribuida a título de culpa gravísima.

