Equipaje de mano sin costo adicional: el cambio clave de Avianca en vuelos internacionales para las Américas

Avianca anunció un ajuste en sus condiciones tarifarias en vuelos como parte de su propuesta de valor al cliente. A partir del 27 de enero de 2026, los tiquetes internacionales en las Américas adquiridos bajo la tarifa Light incluirán un artículo personal y equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kilogramos, sin costo adicional.
La aerolínea explicó que este cambio se integra a los atributos del producto, manteniendo otros servicios disponibles de forma opcional, según las preferencias de cada pasajero. La medida aplica exclusivamente según la fecha de compra del tiquete y no modifica los beneficios asociados a otras tarifas.