Avianca anunció un ajuste en sus condiciones tarifarias en vuelos como parte de su propuesta de valor al cliente. A partir del 27 de enero de 2026, los tiquetes internacionales en las Américas adquiridos bajo la tarifa Light incluirán un artículo personal y equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kilogramos, sin costo adicional. La aerolínea explicó que este cambio se integra a los atributos del producto, manteniendo otros servicios disponibles de forma opcional, según las preferencias de cada pasajero. La medida aplica exclusivamente según la fecha de compra del tiquete y no modifica los beneficios asociados a otras tarifas.

Tarifas diferenciadas se mantienen en vuelos nacionales

En el mercado doméstico, Avianca conservará la tarifa Basic, que incluye únicamente un artículo personal. Con esta decisión, la compañía mantiene una estructura tarifaria diferenciada entre vuelos nacionales e internacionales, alineada con las necesidades específicas de cada tipo de trayecto y perfil de viajero. Entérese: ¿Qué le pasó a un avión de Avianca del vuelo Bogotá–São Paulo que regresó a El Dorado? Este enfoque busca ofrecer alternativas claras para distintos presupuestos y estilos de viaje, sin alterar la oferta actual en rutas dentro de cada país.

Mejoras en producto, servicio y conectividad en 2026

La inclusión del equipaje de mano en la tarifa Light se suma a otros avances implementados por Avianca a lo largo de 2026 para fortalecer su propuesta comercial. Entre ellos se destacan la expansión de Business Class Américas a toda su red, incluyendo vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.

Equipaje de mano sin costo adicional: el cambio clave de Avianca en vuelos internacionales para las Américas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

También sobresalen mejoras en los servicios en tierra, como el check-in Insignia by Avianca, la renovación de salas VIP y el avance progresivo en la instalación de conectividad Wi-Fi a bordo de sus aeronaves.

Otto Gergye, chief commercial officer de Avianca, señaló que estos cambios responden a una estrategia integral enfocada en el cliente. “Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje. La incorporación del equipaje de mano en la tarifa Light para vuelos internacionales es parte de ese proceso y se integra de manera consistente al resto de atributos del producto”, afirmó. Los tiquetes con estas nuevas condiciones ya están disponibles a través de avianca.com, la aplicación móvil, el Contact Center y las agencias de viaje. Le puede gustar: Avianca reabre ventas de tiquetes desde el 5 de diciembre tras lograr actualización de software del 90% de sus aviones Airbus Bloque de preguntas y respuestas