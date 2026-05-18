Así fueron las protestas en Bolivia que Petro calificó como “insurrección popular”

Policías antimotines se enfrentaron este lunes a manifestantes en una multitudinaria marcha de trabajadores que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política desde hace más de dos semanas.
Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.
Le puede interesar: Tras veinte años de socialismo, el centroderechista Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia.
Un grupo de mineros intentó ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, pero policías antidisturbios los repelieron con gases lacrimógenos, en respuesta los manifestantes les lanzaron explosivos y piedras.