Crisis en China: PCCh contiene intento de golpe de Estado y purga a la cúpula militar

Una de las crisis políticas más profundas en la historia reciente de China se ha saldado en las últimas horas con un movimiento contundente del Partido Comunista Chino (PCCh). Lo que comenzó como una serie de movimientos irregulares en los mandos militares ha sido calificado por observadores internacionales y reportes desde Pekín como un intento de golpe de Estado contenido, que ha derivado en la detención e investigación de las figuras más poderosas del Ejército Popular de Liberación (EPL). El foco de la crisis se centra en el general Zhang Youxia (74 años), quien hasta hoy era el vicepresidente de la todopoderosa Comisión Militar Central y considerado el aliado más cercano del presidente Xi Jinping. Según fuentes oficiales de la maquinaria anticorrupción del Partido, Zhang está siendo investigado por “graves violaciones de la disciplina y de las leyes estatales”, un eufemismo que el régimen suele utilizar antes de desmantelar facciones disidentes.

Purga en el corazón del poder

La contención del movimiento no se limitó a Zhang. En una operación relámpago, el PCCh ha ejecutado un “golpe sobre la mesa” para neutralizar cualquier foco de resistencia: Destitución de altos mandos: Catorce miembros del Comité Central han sido expulsados, incluyendo al general He Weidong (exvicepresidente de la Comisión Militar) y al almirante Miao Hua. Control de inteligencia: La purga alcanzó al sector de espionaje con la expulsión de Gao Yichen, ex viceministro de Seguridad del Estado, acusado de “colusión extendida” y de perder sus “ideales políticos”. Nuevo orden militar: En medio de la tensión, el Partido ya ha nombrado a Zhang Shengmin como nuevo hombre fuerte en la Comisión Militar, buscando sellar las grietas de lealtad en el ejército.

Tensión bajo la superficie