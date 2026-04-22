Crisis en el estrecho de Ormuz: ataques a buques, tregua frágil y dudas sobre estrategia de Trump

La tensión en el estrecho de Ormuz vuelve a escalar y se mantiene en vilo al comercio mundial de energía. En las últimas horas, fuerzas iraníes atacaron y capturaron buques en esta estratégica vía marítima, mientras la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán se sostiene con dificultad en medio de amenazas, bloqueos y maniobras militares en expansión.
De acuerdo con información de AFP, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) interceptó a dos cargueros en Ormuz y los conducía hacia aguas iraníes. Las autoridades de Teherán justificaron la acción al señalar que se trataba de “barcos infractores” que incumplían normas de navegación.
Además, agencias de seguridad marítima reportaron disparos contra al menos otra embarcación en la zona, lo que confirma un patrón de creciente agresividad en uno de los puntos neurálgicos del comercio global.
El estrecho de Ormuz no es cualquier ruta: por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas que se comercializa en el mundo. Por eso, cada incidente —como los recientes ataques o la incautación de buques— tiene repercusiones inmediatas en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional.