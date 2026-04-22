Este es el dinero que maneja el Fondo Adaptación, centro de la disputa entre Juliana Guerrero y Angie Rodríguez

La actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ha encendido el ventilador dentro de la Casa de la Nariño y en diferentes entrevistas dadas ha mencionado una presunta red criminal en la Presidencia liderada por Juliana Guerrero. La funcionaria que hasta hace algunos meses estaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y era la mano derecha de Gustavo Petro, expresó ante la revista Semana y ante Caracol Radio el poder que aún tiene Juliana Guerrero dentro de la Casa de Nariño. Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

Para Rodríguez, es Guerrero quien ahora maneja entidades como el Dapre y el Fondo Colombia en Paz. No obstante, la actual directora del Fondo Adaptación subrayó que ha recibido presiones para que se separe de su cargo y así Guerrero tome el control del presupuesto. Asimismo, también ha hecho varias denuncias contra Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a quien ha señalado de pertenecer a un complot para sacarla de su cargo, a su vez que en ocasiones anteriores lo ha relacionado con presunta corrupción y baja ejecución presupuestal dentro de ese fondo.

Fondo Adaptación: ¿cuáles son sus funciones?

Esta entidad, Fondo Adaptación, ha estado en medio de la disputa por el presupuesto que maneja y su importancia, pues dentro de sus funciones, según su sitio oficial, está la facultad para ejecutar proyectos integrales de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático relacionados con el fenómeno de La Niña.

Para llevar a cabo estas funciones, este fondo adscrito al Ministerio de Hacienda ha tenido bajo su administración recursos cercanos al billón de pesos, esto según los últimos decretos del presupuesto general de la nación. No se pierda: “Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro En el 2025, el Fondo Adaptación tuvo un presupuesto superior a 668.000 millones de pesos, mientras que para el 2026, según el Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025, la entidad cuenta con más de 548.000 millones de pesos del erario bajo su administración. Por ahora, las declaraciones de la directora del Fondo Adaptación no solo extienden el rifirrafe que ha existido entre Rodríguez y Carrillo, sino que también abren el debate sobre la gobernabilidad de Petro y su manejo de los conflictos entre funcionarios y exintegrantes de su gabinete.

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