Este es el dinero que maneja el Fondo Adaptación, centro de la disputa entre Juliana Guerrero y Angie Rodríguez

La actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ha encendido el ventilador dentro de la Casa de la Nariño y en diferentes entrevistas dadas ha mencionado una presunta red criminal en la Presidencia liderada por Juliana Guerrero.
La funcionaria que hasta hace algunos meses estaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y era la mano derecha de Gustavo Petro, expresó ante la revista Semana y ante Caracol Radio el poder que aún tiene Juliana Guerrero dentro de la Casa de Nariño.
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