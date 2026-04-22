“A Colombia le convendría un sustico fiscal”: la polémica advertencia de Alberto Carrasquilla

En el marco del Congreso Asofondos 2026, celebrado en Cartagena, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lanzó una de esas frases que sacuden el tablero de la opinión pública. Fiel a su estilo directo, Carrasquilla aseguró que a Colombia le convendría pasar por un “sustico fiscal”.
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Según el economista, el país se comporta actualmente como un fumador que disfruta de la fiesta sin ser consciente del daño en sus pulmones, y solo un ataque de tos —en este caso, un tropiezo financiero— lo obligaría a dejar el cigarrillo y tomar medidas de fondo antes de que llegue una crisis irreversible.
Para Carrasquilla, la percepción ciudadana de que el problema fiscal es inexistente o minúsculo es peligrosa. El exministro advirtió que el recaudo nacional difícilmente superará los 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) este año, mientras que el gasto público se mantiene desbordado en niveles de entre 22 y 23 puntos del PIB.
Esta brecha obliga al Estado a financiar su presupuesto pidiendo prestado montos significativos, una dinámica que, a su juicio, se ha maquillado gracias a la apreciación del peso, dado que el 30% de nuestra deuda está denominada en dólares. Por eso, sugirió que ver fallar dos o tres subastas de deuda sería el choque de realidad necesario para rebarajar la discusión, ese “sustico fiscal”-