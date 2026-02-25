Nubank rompe récord en 2025: gana US$2.900 millones y suma 131 millones de clientes

Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, reportó resultados récord en el cuarto trimestre y en el acumulado de 2025, con cifras que consolidan su liderazgo como una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo.
En el cuarto trimestre del año pasado, la compañía facturó US$4.900 millones, impulsados por un mayor compromiso de sus usuarios y una creciente monetización. En el año completo, los ingresos sumaron US$16.300 millones, un aumento interanual de 45%, en cifras neutralizadas por efecto cambiario.
La utilidad neta trimestral fue de US$894,8 millones, 50% superior a la del mismo periodo de 2024 y 13% mayor frente al trimestre previo. En todo 2025, la utilidad neta alcanzó US$2.900 millones, frente a US$2.000 millones en 2024. El retorno sobre el patrimonio (ROE) llegó a un histórico 33%.
David Vélez, fundador y CEO de Nubank, afirmó que los resultados reflejan la capacidad de combinar crecimiento disciplinado con rentabilidad sostenida, mientras la empresa continúa invirtiendo en sus mercados principales y construye capacidades para evolucionar hacia una plataforma bancaria digital global.