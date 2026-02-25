Nubank rompe récord en 2025: gana US$2.900 millones y suma 131 millones de clientes

Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, reportó resultados récord en el cuarto trimestre y en el acumulado de 2025, con cifras que consolidan su liderazgo como una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo. En el cuarto trimestre del año pasado, la compañía facturó US$4.900 millones, impulsados por un mayor compromiso de sus usuarios y una creciente monetización. En el año completo, los ingresos sumaron US$16.300 millones, un aumento interanual de 45%, en cifras neutralizadas por efecto cambiario. La utilidad neta trimestral fue de US$894,8 millones, 50% superior a la del mismo periodo de 2024 y 13% mayor frente al trimestre previo. En todo 2025, la utilidad neta alcanzó US$2.900 millones, frente a US$2.000 millones en 2024. El retorno sobre el patrimonio (ROE) llegó a un histórico 33%. Entérese: Grupo Éxito multiplicó por 10 sus utilidades en 2025 y superó los $592.000 millones David Vélez, fundador y CEO de Nubank, afirmó que los resultados reflejan la capacidad de combinar crecimiento disciplinado con rentabilidad sostenida, mientras la empresa continúa invirtiendo en sus mercados principales y construye capacidades para evolucionar hacia una plataforma bancaria digital global.

Crecimiento de clientes: ¿dónde está ganando terreno?

La base de clientes llegó a 131 millones a diciembre de 2025, tras sumar 4 millones en el cuarto trimestre y 17 millones en todo el año, lo que representa un crecimiento interanual de 15%. En Brasil, Nubank se convirtió en la institución financiera privada más grande por número de clientes, con 113 millones, equivalentes al 62% de la población adulta, según el Banco Central de Brasil. Además, alcanzó una tasa de actividad mensual récord de 86%. Le puede gustar: “Es inaceptable”: gerente de Nubank cuestionó caída de Bancolombia y pidió reglas estrictas para Bre-B En México, la entidad atiende al 15% de la población adulta y es el principal emisor de nuevas tarjetas de crédito del país. En Colombia, superó los 4 millones de clientes y, tras ampliar su portafolio de crédito, ahora puede aprobar casi tres veces más solicitantes que antes. La tarjeta de crédito por suscripción en el país casi triplicó las tasas de aprobación.

Más ingresos por cliente y eficiencia operativa

El ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC) alcanzó los US$15 en el cuarto trimestre, con un crecimiento cercano a 27% frente a los US$11,1 de un año atrás y de aproximadamente 9% frente al trimestre previo. La tasa de actividad mensual se mantuvo en 83%. El modelo de bajo costo sigue siendo uno de los pilares. El costo promedio mensual de servicio por cliente activo se ubicó en US$0,8, por debajo de un dólar. El índice de eficiencia mejoró a 19,9% en el 4T’25, frente a 20,3% en el trimestre anterior, reflejando el apalancamiento operativo del negocio.

Calidad de cartera y márgenes financieros

En materia de riesgo, el indicador de morosidad entre 15 y 90 días bajó 20 puntos básicos hasta 4,1%, apoyado por efectos estacionales como el pago del decimotercer salario en Brasil. La morosidad mayor a 90 días también descendió 10 puntos básicos, hasta 6,6%.

La utilidad neta por intereses (NII) alcanzó un récord de US$2.800 millones en el trimestre, con un crecimiento secuencial de 13%. El margen neto de intereses ajustado por riesgo cerró en 10,5%. Sin una contribución extraordinaria al fondo mexicano Prosofipo, el margen se habría mantenido ampliamente estable frente al trimestre previo. Los depósitos totales llegaron a US$41.900 millones, un aumento interanual de 29%, mientras que la cartera de crédito se expandió 40% frente a 2024 y 11% frente al trimestre anterior, hasta US$32.700 millones. La cartera generadora de intereses creció 47% interanual, hasta US$18.500 millones. A nivel de holding, el capital total se situó en US$8.900 millones, incluyendo US$2.200 millones de exceso de capital en entidades operativas y US$3.000 millones en efectivo y equivalentes. El financiamiento disponible de US$38.800 millones equivale aproximadamente al doble de la cartera de crédito neta, estimada en US$19.000 millones, lo que le otorga amplio margen de maniobra para sostener su expansión.

Los nuevos servicios de Nubank