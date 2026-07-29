Se le armó “la gorda” a Argentina: Fifa abrió proceso disciplinario contra jugadores, hinchas y la AFA por comportamiento en el Mundial

La FIFA anunció el miércoles la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro argentinos y un español por los incidentes violentos después de la final del Mundial que ganó España ante Argentina (1-0) el 19 de julio en el estadio MetLife. Tres son futbolistas argentinos, de los cuales Leandro Paredes es el más señalado con tres cargos tras el informe del procurador, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada también son objeto de una apertura de expediente disciplinario. A la lista se suma Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico del seleccionador Lionel Scaloni.

Por el lado español, solo el mediocampista Gavi tiene expediente abierto, que debe servir para evaluar una eventual sanción. Los artículos a los que FIFA alude para estas decisiones son los referentes a agresiones y conducta antideportiva.

“De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”, explica el organismo que rige el fútbol mundial en su texto. Justo al término de la final hubo momentos de tensión en el terreno de juego, mientras los españoles empezaban a festejar la segunda estrella mundialista del país. Conozca: FIFA abre investigación por la pelea protagonizada por Argentina tras la final del Mundial 2026

En el tiempo reglamentario, Enzo Fernández había sido expulsado por una segunda amarilla en el 90+3, lo que obligó a su selección a jugar con un hombre menos la prórroga, donde decidió un gol del español Ferran Torres en el 106.

¿Habrá más sanciones para la Selección Argentina?

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se expone a un castigo por posibles incumplimientos de varios artículos, principalmente los alusivos a “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva” o los referentes al orden y seguridad de los partidos, donde se incluye “la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores”.

El primer artículo hace referencia, principalmente, a la bandera con la que varios futbolistas argentinos se tomaron fotos después de vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial en Atlanta, donde decía que “Las (islas) Malvinas son argentinas”, haciendo alusión a la disputa que tuvieron, en los inicios de los 80, el país suramericano y el europeo por la soberanía de ese territorio. Entre tanto, los argentinos también serán investigados–y posiblemente sancionados–, por cánticos y gestos discriminatorios hacia los rivales, actuación inadecuada en protocolos de partidos (silbidos durante el himno inglés en la semifinal del Mundial), así como el mal comportamiento de una parte de los aficionados en algunas tribunas.

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