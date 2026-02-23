Delcy Rodríguez destituye a Camilla Fabri, esposa del señalado testaferro de Maduro Alex Saab

Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela, en medio de una nueva remodelación del gabinete de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este despacho”, indica un comunicado de la presidenta Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Lea también: ¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe”. Fabri fue una de las principales voceras durante su arresto.

Regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros y se incorporó al gobierno en octubre de 2024. Rodríguez lo apartó en enero, pues estaba a cargo del Ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Medios estadounidenses reportaron a comienzos de mes que Saab había sido capturado. Sin embargo, una fuente conocedora del caso indicó bajo anonimato a la AFP que Saab, originario de Colombia, se encontraba en su casa.