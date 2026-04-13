Deportaciones de migrantes a terceros países se estancan en plan de Trump

La estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo enfrenta serias dificultades, pese a los esfuerzos por ampliar acuerdos internacionales y acelerar las expulsiones.
Según reportó CNN, uno de los principales interrogantes dentro de la administración es por qué, a pesar de los convenios firmados con múltiples países, el número de deportaciones hacia terceros destinos sigue siendo limitado.
En una reunión reciente entre agencias federales, el asesor migratorio Stephen Miller cuestionó directamente por qué otros países no están aceptando más deportados. La inquietud refleja la frustración interna ante un programa que no avanza al ritmo esperado.