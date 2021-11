Derrumbe de edificio de 21 pisos en Nigeria deja por lo menos tres muertos

Desde septiembre, cuando terminó el verano, Rusia no deja de batir récords de contagios y muertes diarias por covid-19, situación que obligó a las autoridades de Moscú a decretar, desde el pasado jueves y por once días, un cierre estricto de los servicios no esenciales (restaurantes, salones de belleza, tiendas de ropa o muebles, gimnasios, entre otros). A nivel nacional, el presidente Vladimir Putin, sigue rechazando los confinamientos; sin embargo, decretó una semana no laborable desde el sábado y hasta el próximo 7 de noviembre para contener los casos. En Rusia las campañas de vacunación han fracasado, ya que solo un tercio de la población está totalmente inmunizada.