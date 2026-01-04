Así se ejecutó la Operación Resolución Absoluta que dio con la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

En una acción militar que fue descrita por Estados Unidos como “prácticamente impecable”, las fuerzas de ese país capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esto se hizo con la denominada Operación Resolución Absoluta que fue el resultado de meses de planificación detallada y ejercicios de entrenamiento que culminaron con la extracción de los acusados sin bajas estadounidenses. Luego de varios meses en donde Estados Unidos ya estaba presionando por la entrega de Nicolás Maduro a quien ha acusado de usar cárteles para ingresar drogas al país norteamericano, el gobierno de Donald Trump cumplió su objetivo de sacar del poder a la cabeza del régimen chavista. Lea también: Así se cerró el cerco con el que Donald Trump asfixiaba a Nicolás Maduro Para la obtención de este resultado fue necesaria la planeación y ejecución de una operación encubierta de la cual el presidente Trump entregó detalles, destacando el trabajo conjunto entre varias agencias de EE.UU.

El momento clave de la incursión

La Operación Resolución Absoluta fue puesta en marcha oficialmente el viernes, 2 de enero, en horas de la tarde y su orden definitiva fue dada por el presidente Donald Trump a las 10:46 p. m. de ese día. Uno de los aspectos claves para garantizar que las aeronaves no fueran detectadas fue la ejecución de una operación cibernética que cortó la energía eléctrica en una gran parte de Caracas. Con esto, simultáneamente más de 150 aviones destruyeron defensas antiaéreas y radares en puntos estratégicos como Fuerte Tiuna y el puerto de La Guaira.

A las 2:01 a. m., hora local de Venezuela, helicópteros MH-60 y MH-47 del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (Night Stalkers) insertaron a los comandos en el complejo más fortificado de la ciudad. A pesar de recibir disparos, estas unidades respondieron con “fuerza abrumadora”. Ocurrido esto, la Fuerza Delta tardó solo tres minutos en localizar a Maduro en ese complejo. El dictador venezolano intentó refugiarse en una habitación blindada de acero, pero fue interceptado antes de poder cerrar la pesada puerta. A los cinco minutos de haber ingresado, el comando informó que el objetivo estaba bajo custodia.

¿Cómo sabía la Fuerza Delta dónde estaba ubicado Nicolás Maduro?

Para que la Fuerza Delta pudiera operar y capturar al dictador chavista fue necesario el rastreo de las rutinas de Maduro, algo que fue realizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que implementó una estrategia multifacética que combinó el espionaje tradicional con tecnología avanzada. La incursión comenzó en agosto cuando un equipo clandestino de la agencia se infiltró en Venezuela. Estos agentes operaron de forma encubierta en Caracas durante meses, moviéndose por la ciudad sin ser detectados y sin contar con cobertura diplomática, debido al cierre de la embajada estadounidense. La CIA logró obtener información crítica a través de una fuente humana posicionada en el círculo cercano a Maduro. Este contacto fue clave para validar los datos técnicos recopilados.

En el seguimiento a Maduro se utilizó una flota de drones furtivos que volaban en secreto sobre el objetivo para monitorear sus movimientos diarios. Gracias a esa combinación de agentes en el terreno y vigilancia aérea, la CIA logró conocer detalles extremadamente específicos, tales como sus rutas de desplazamiento, sus hábitos alimenticios e incluso información sobre sus mascotas. Con ese seguimiento se pudo determinar que Maduro rotaba constantemente entre seis y ocho ubicaciones distintas, esto fue vital para que el ejército pudiera esperar el momento exacto en que el objetivo se encontrara en el complejo específico para el cual las fuerzas especiales habían entrenado.

La preparación con réplicas exactas antes de la incursión para la captura de Nicolás Maduro

Uno de los puntos claves en la operación fue la preparación de la Fuerza Delta para ingresar al complejo de seguridad de Nicolás Maduro. Esta se hizo en el estado de Kentucky. En ese lugar, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales edificó una maqueta a escala real de la casa de seguridad de Maduro. La estructura permitió a los equipos familiarizarse con el diseño del edificio antes de poner un pie en Venezuela. Con esa réplica, los comandos se enfocaron específicamente en atravesar puertas de acero. Estos ensayos se realizaron repetidamente a pasos cada vez más rápidos para garantizar que la entrada fuera lo más veloz y eficiente posible durante la operación real. El entrenamiento no solo consistió en la entrada, sino en ensayar minuciosamente toda la maniobra de extracción de Maduro dentro del modelo a escala.

Esa preparación fue tan específica para ese lugar que el mando militar estadounidense requería confirmación absoluta de que Maduro se encontraba en ese complejo exacto para el cual habían entrenado antes de proceder con la incursión. Con esto se alcanzó que, al momento del asalto real, los comandos tardaran solo tres minutos en avanzar por el edificio tras volar la puerta y unos cinco minutos totales para tener a Maduro bajo custodia. Los comandos fueron insertados al complejo por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales y sus acciones incluyeron la utilización de cargas explosivas y maniobras rápidas para detener al dictador y a su esposa justo antes de que pudieran encerrarse en una habitación reforzada con acero.

Al momento de la incursión, Trump supervisó cada detalle en tiempo real desde Mar-a-Lago a través de cámaras aéreas. A las 4:29 a. m. del sábado, Maduro y Flores ya estaban a bordo del buque USS Iwo Jima en el Caribe, donde fueron trasladados a Guantánamo para ser llevados finalmente a Nueva York, donde esperan enfrentar cargos federales por narcoterrorismo.

Estos fueron los puntos atacados por fuerzas estadounidenses en Venezuela. Foto: EL COLOMBIANO