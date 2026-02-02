Video | “¿Crees en el mismísimo diablo?”: la pregunta que incomodó a Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

Una entrevista inédita a Jeffrey Epstein está circulando en internet y ha generado gran impacto luego de revelarse este 30 de enero más tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual, los cuales incluyen más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

El año pasado el departamento comenzó a divulgar documentos de la investigación, que duró décadas, sobre Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Sin embargo el Departamento no cumplió con el plazo legal de la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que le obligaba a publicarlos todos como muy tarde el 19 de diciembre.

Ya se han publicado otros archivos sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton. Y quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 “co-conspiradores” de Epstein.

En algunos de los documentos se encontraron detalles sobre su relación con el presidente Trump. Un correo electrónico indicó que el presidente republicano de 79 años supuestamente viajó en ocho ocasiones en el avión privado de Epstein.

Trump prometió en la campaña presidencial de 2024 la publicación de los archivos sobre Epstein. Pero, tras su llegada a la Casa Blanca, el presidente desestimó el caso.

Sin embargo, solo una persona -la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell- ha sido acusada en relación con sus delitos y los nombres de los presuntos “co-conspiradores” están tachados en los correos. En la actualidad, Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.