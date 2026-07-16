Revelan plan de Diosdado para mantener el poder en Venezuela a través de su hija como candidata presidencial

Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la instauración de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, el panorama político de Venezuela ha dado un giro de incertidumbre donde uno de sus protagonistas para el futuro de la nación sudamericana es Diosdado Cabello, funcionario chavista que al parecer tendría una estrategia para permanecer en la política de ese país a través de su hija, Daniella Cabello.
Así lo reveló The New York Times, que a través de un reporte sobre las relaciones del ministro del chavismo con la presidenta interina, reveló que el actual Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, está moviendo todos los hilos para promover a su hija, Daniella Cabello, de 30 años, como posible candidata del partido oficialista para futuras elecciones presidenciales.
Daniella, quien actualmente se desempeña como ministra de Turismo, ha ganado un protagonismo creciente en la administración pública, lo que analistas interpretan como un fortalecimiento del círculo político de su padre.