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Revelan plan de Diosdado para mantener el poder en Venezuela a través de su hija como candidata presidencial

El plan de Cabello llegaría en un momento de tensión dentro del chavismo como una respuesta a una posible pérdida de popularidad de Delcy Rodríguez en el vecino país.

  • Diosdado Cabello buscaría mantener su influencia en el poder promoviendo a su hija, Daniella Cabello, como posible presidenta de Venezuela. Fotos: Getty Images y @DaniCabello_11
    Diosdado Cabello buscaría mantener su influencia en el poder promoviendo a su hija, Daniella Cabello, como posible presidenta de Venezuela. Fotos: Getty Images y @DaniCabello_11
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la instauración de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, el panorama político de Venezuela ha dado un giro de incertidumbre donde uno de sus protagonistas para el futuro de la nación sudamericana es Diosdado Cabello, funcionario chavista que al parecer tendría una estrategia para permanecer en la política de ese país a través de su hija, Daniella Cabello.

Así lo reveló The New York Times, que a través de un reporte sobre las relaciones del ministro del chavismo con la presidenta interina, reveló que el actual Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, está moviendo todos los hilos para promover a su hija, Daniella Cabello, de 30 años, como posible candidata del partido oficialista para futuras elecciones presidenciales.

Daniella, quien actualmente se desempeña como ministra de Turismo, ha ganado un protagonismo creciente en la administración pública, lo que analistas interpretan como un fortalecimiento del círculo político de su padre.

Daniella Cabello, actual ministra de Turismo, estaría siendo promovida por su padre, Diosdado Cabello, para ser presidenta. Foto: @danicabello11
Daniella Cabello, actual ministra de Turismo, estaría siendo promovida por su padre, Diosdado Cabello, para ser presidenta. Foto: @danicabello11

Según el medio mencionado, el entorno de Cabello considera que su hija posee mejores perspectivas electorales que la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, cuya popularidad se habría visto afectada recientemente. Inclusive, algunos perciben que la actual presidenta perdería en cualquier medición contra la líder opositora María Corina Machado.

Lea también: Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

Con esta estrategia se buscaría preservar la influencia política del sector de Cabello ante un eventual escenario de transición democrática en Venezuela. Aunque ni Diosdado ni Daniella han anunciado oficialmente una candidatura, el movimiento es visto internamente como una respuesta a las tensiones por el liderazgo futuro del chavismo.

Esta posibilidad llegaría en medio de una tensión en el oficialismo venezolano, pues actualmente Cabello forma parte de una trilogía poderosa en el vecino país junto a Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez.

Dentro de ese triunvirato, Cabello es el encargado de mantener la seguridad nacional, aprovechando su vasta influencia sobre las Fuerzas Armadas y diversos grupos paramilitares.

Sin embargo, su posición sigue siendo precaria y marcada por la desconfianza mutua entre los miembros del oficialismo. Esto se marcó, según contó NYT con un intento reciente por demostrar su utilidad a Washington que fracasó en junio cuando Cabello ordenó una incursión para capturar al líder criminal “Niño Guerrero”; no obstante, el cabecilla del Tren de Aragua terminó siendo abatido por un dron estadounidense el mismo día.

A pesar de que Diosdado ha querido posar como un puente entre Caracas y Washington, su futuro depende de la volátil relación política con Estados Unidos, donde aún es considerado formalmente un prófugo de la justicia.

Siga leyendo: Juez en EE. UU. ordena a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas pagar 314 millones de dólares

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Diosdado Cabello buscaría fortalecer el liderazgo político de su hija?
La estrategia buscaría preservar la influencia del sector liderado por Diosdado Cabello ante un eventual proceso de transición democrática. Se señala que su entorno considera que Daniella tendría mejores perspectivas electorales que Delcy Rodríguez.
¿Qué cargo ocupa actualmente Daniella Cabello en el Gobierno venezolano?
Daniella Cabello es la actual ministra de Turismo. Su creciente protagonismo dentro de la administración pública es interpretado por analistas como un fortalecimiento de la influencia política de Diosdado Cabello.
¿Quién es Daniella Cabello y qué cargo ocupa actualmente en Venezuela?
Daniella Cabello es hija de Diosdado Cabello y actualmente se desempeña como ministra de Turismo de Venezuela. En los últimos meses ha ganado mayor protagonismo dentro del gobierno, lo que ha alimentado versiones sobre un posible impulso político de cara a futuras elecciones presidenciales.
¿Qué tan importante es Diosdado Cabello dentro del chavismo?
Cabello es considerado uno de los dirigentes con mayor poder dentro del chavismo desde hace más de dos décadas. Su influencia se extiende al partido oficialista, a instituciones del Estado y a organismos de seguridad, lo que lo convierte en un actor clave en cualquier proceso de sucesión política.
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