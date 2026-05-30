¿No saben celebrar? Con disturbios y más de 400 detenidos, París festejó su segunda Orejona

París es de nuevo una fiesta: un año después de las accidentadas celebraciones por la primera Liga de Campeones del PSG, los hinchas del club francés salían a la calle este sábado tras el nuevo éxito de sus ídolos en el gran torneo continental, en medio de un despliegue policial reforzado para limitar los disturbios que dejó más de 400 detenidos. Ya hubo momentos de tensión desde el inicio de una noche que comenzó con la victoria por penales (4-3 tras empate 1-1) del PSG sobre el Arsenal en la final de Budapest. Puede leer: Aficionado del PSG viajó a Bucarest en lugar de Budapest y se perdió la final de la Champions League Más de 22.000 agentes del orden habían sido movilizados en Francia, incluyendo 8.000 de ellos en París, después de que los actos violentos empañaran los festejos del año pasado. Entonces se habían desplegado 5.400 policías y gendarmes en París y su aglomeración urbana, en una noche que se saldó con la detención de 416 personas, unas 280 en la capital, donde la policía se incautó de 24 bengalas y un centenar de morteros, informó el Ministerio del Interior.

Al entregar el balance, el encargado de la cartera, Laurent Nunez, calificó los disturbios, en los que resultaron heridos siete policías, como “absolutamente inaceptables”. En ese inicio de la noche, una marquesina de autobús había sido destrozada muy cerca de los Campos Elíseos y un policía resultó herido. También se anunciaron daños en una panadería, un restaurante, dos comercios y seis vehículos en la zona de Porte de Saint-Cloud, cercana al estadio del PSG.

El ambiente en las calles y las pantallas gigantes en el estadio

Pero más allá de estos disturbios aislados, el ambiente en las calles era el propio de un festejo deportivo de primer orden, con coches tocando pito, celebraciones en bares y restaurantes y un ambiente de alegría generalizada, en una noche de altas temperaturas, más propia del verano que de la primavera francesa. El partido fue seguido por televisión en toda la ciudad, pero el estadio Parque de los Príncipes se había habilitado como el templo de reunión de los aficionados, con seis pantallas gigantes. Nada más acabar el partido, los cánticos se sucedían: “¡Campeones de Europa!”, “¡Esto es París!”, “¡Luis Enrique, Luis Enrique!”, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la capital francesa por esa victoria, conseguida a 1.500 kilómetros de distancia. “Hemos venido desde lejos y solo pensábamos en la victoria. El PSG es el club de referencia de Francia, así que vamos a festejarlo, ¡va a ser una gran noche!”, decía Riad, de 26 años y teñido de rubio, después de haber viajado desde Charleville-Mèzieres (norte de Francia, junto a la frontera belga) para vivir el partido en el Parque.

Los hinchas elogiaron a Luis Enrique

Marc y Baptiste, de 28 años, ya vivieron la final del año pasado con las pantallas en el estadio y quisieron repetir porque “el ambiente es una locura, el fervor es increíble, ¡parece que estás allí!”. “Luis Enrique nos ha hecho llegar a una nueva dimensión. Hemos dado las llaves del camión a la persona adecuada”, celebra Baptiste. Después del final del partido, la fiesta se trasladaba también a otros lugares emblemáticos. Puede leer: Luis Enrique dice que PSG y Arsenal son “dos ideas que se parecen con esquemas diferentes” Miles de hinchas se dirigían con sus camisetas del PSG hacia los Campos Elíseos, donde sobre las 8:30 de la noche, hora francesa, se congregaban ya 20.000 personas, según la policía, y a la Plaza de la República. Ante la enorme afluencia de usuarios, la red de transportes (metro y autobuses) estaba “fuertemente impactada” en la noche del sábado, con algunas líneas detenidas “para garantizar la seguridad de viajeros y conductores”.

La Torre Eiffel se iluminó con los colores azul y rojo del bicampeón de Europa. FOTO Getty