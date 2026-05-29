Final de la Champions: Luis Enrique dice que PSG y Arsenal son “dos ideas que se parecen con esquemas diferentes”

Aunque el PSG es el equipo más goleador de la Champions League con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado —seis goles en 14 partidos—, Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League que se miden este sábado, desde las 11:00 a.m., en la final del máximo certamen de clubes en Europa.
“Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes”, declaró el asturiano en conferencia de prensa ante multitud de periodistas acreditados en el Puskas Arena de Budapest.
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Luis Enrique consideró que el Arsenal es “merecedor” del título de la Premier: “Fue el mejor equipo y el más consistente”.
“Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final”, declaró “Lucho”, que podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva al frente del banquillo del PSG.