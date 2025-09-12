¿‘Don Berna’ intentó conseguir libertad condicional en EE. UU.? Al parecer, la salud del exjefe paramilitar ha empeorado

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, se encuentra pagando una condena de 31 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. De esa pena, solo ha pagado 17 años y la defensa del exjefe paramilitar habría buscado su libertad condicional.

Como una petición de “libertad por motivos humanitarios”, así se habría presentado la petición ante el juez Richard Berman, según lo reveló el diario El Espectador, quien describió que en el historial médico presentado al togado estadounidense se detalló que el narcotraficante estaría padeciendo de colesterol alto, dolor lumbar, problemas en la próstata, prediabetes y amputación de la pierna por encima de la rodilla.

La solicitud se habría hecho este año, sin embargo, relató el mismo medio, esta habría sido rechazada, pues Murillo Bejarano no cumple con las condiciones para este beneficio debido a que ha recibido la respectiva atención médica tras las rejas y desde el 2023 tiene una nueva prótesis que funcionaría bien.

Diego Fernando Murillo fue extraditado en mayo del 2008 junto a varios jefes paramilitares entre los cuales también estaba Salvatore Mancuso –quien ya está en Colombia–. El fin de este trámite judicial se ejecutó para que respondieran ante el país del norte por delitos de narcotráfico.

Antes de ser extraditado, el exjefe paramilitar estaba encerrado en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Alias Don Berna se había desmovilizado desde el año 2003 junto con el Bloque Cacique Nutibara, estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).