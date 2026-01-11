Aumenta la crisis en Irán: represión a protestas deja cientos de muertos y miles de arrestos

Al menos 192 personas han muerto en las dos últimas semanas durante las protestas contra el gobierno y la crisis económica en Irán, según informó este domingo una organización defensora de derechos humanos, la cifra que representa un fuerte aumento frente al balance previo de 51 fallecidos.

“Desde el inicio de las protestas, Iran Human Rights ha confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes”, señaló la ONG, con sede en Noruega, que advirtió que el número real de víctimas podría ser mucho mayor debido al apagón de internet que se ha prolongado durante varios días y que ha dificultado la verificación de los casos.

Por su parte, la policía iraní anunció este domingo que realizó arrestos de personas que han sido clave en este movimiento de protesta que sacude al país desde hace dos semanas.

“Se llevaron a cabo arrestos importantes” la noche del sábado “contra los principales elementos implicados en los disturbios, que, si Dios quiere, serán castigados una vez concluyan los procedimientos legales”, declaró el jefe de la Policía Nacional, Ahmad-Reza Radan, a la televisión estatal, sin entregar detalles sobre el número ni la identidad de las personas detenidas.