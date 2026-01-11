x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Aumenta la crisis en Irán: represión a protestas deja cientos de muertos y miles de arrestos

Las imágenes de protesta que le han dado vuelta al mundo durante estas últimas dos semanas en Irán cada vez son más llamativas. Entidades internacionales denuncian incremento en la violencia represiva del régimen.

  • Al menos 192 manifestantes han muerto en la mayor ola de protestas contra la República Islámica en Irán en más de tres años, mientras aumentan las advertencias de que las autoridades estarían cometiendo una “masacre” para intentar controlar las manifestaciones. Foto: AFP
    Al menos 192 manifestantes han muerto en la mayor ola de protestas contra la República Islámica en Irán en más de tres años, mientras aumentan las advertencias de que las autoridades estarían cometiendo una “masacre” para intentar controlar las manifestaciones. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Al menos 192 personas han muerto en las dos últimas semanas durante las protestas contra el gobierno y la crisis económica en Irán, según informó este domingo una organización defensora de derechos humanos, la cifra que representa un fuerte aumento frente al balance previo de 51 fallecidos.

“Desde el inicio de las protestas, Iran Human Rights ha confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes”, señaló la ONG, con sede en Noruega, que advirtió que el número real de víctimas podría ser mucho mayor debido al apagón de internet que se ha prolongado durante varios días y que ha dificultado la verificación de los casos.

Entérese: EE. UU. habría ajustado su presencia militar en el Caribe para reubicar sus buques cerca de Cuba

Por su parte, la policía iraní anunció este domingo que realizó arrestos de personas que han sido clave en este movimiento de protesta que sacude al país desde hace dos semanas.

“Se llevaron a cabo arrestos importantes” la noche del sábado “contra los principales elementos implicados en los disturbios, que, si Dios quiere, serán castigados una vez concluyan los procedimientos legales”, declaró el jefe de la Policía Nacional, Ahmad-Reza Radan, a la televisión estatal, sin entregar detalles sobre el número ni la identidad de las personas detenidas.

Los cortes de internet

Denuncias de un apagón nacional de internet han colmado las redes sociales durante estas últimas horas. Justamente, ya se estableció que este sigue vigente y ya ha superado las 60 horas, informó este domingo el monitor Netblocks.

“La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes en un momento clave para el futuro del país”, señaló en X, al agregar que el bloqueo “ya superó la marca de las 60 horas”.

En paralelo, dos reconocidos cineastas y disidentes iraníes, Mohamad Rasulof y Jafar Panahi, advirtieron que el apagón de internet busca “ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”.

El pronunciamiento de Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó este pasado sábado, a través de su plataforma Truth Social, que Estados Unidos está “listo para ayudar” en estas protestas que sacuden a Irán.

De acuerdo con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense ha sido informado en los últimos días sobre distintas opciones de posibles ataques, incluidos algunos dirigidos contra objetivos civiles.

El diario, que cita fuentes anónimas, señala que Donald Trump aún no ha tomado una decisión definitiva, pero que “considera seriamente” una nueva intervención, tras el bombardeo realizado por Estados Unidos en junio contra tres instalaciones nucleares clave en Irán.

Lea también: Alerta de seguridad | EE. UU. pide salida inmediata de sus ciudadanos en Venezuela por amenaza de grupos armados

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida