x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Trump anuncia, tras reunión con Petro, que combatirá junto a Colombia los grupos terroristas en la frontera con Venezuela

La decisión la dio a conocer el mismo presidente estadounidense luego de terminar la esperada reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en Estados Unidos.

  • FOTO: Presidencia
    FOTO: Presidencia
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El mandatario estadounidense, Donald Trump, oficializó este martes 3 de febrero un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Colombia destinado a neutralizar las operaciones de grupos guerrilleros en la región fronteriza con Venezuela.

La estrategia se centrará específicamente en organizaciones designadas formalmente como terroristas por ambos países, que utilizan el territorio venezolano como base de operaciones y refugio logístico.

La confirmación de este trabajo conjunto surgió luego de la reunión que Trump mantuvo con el presidente Gustavo Petro en Washington, como una respuesta directa a la expansión de grupos armados que amenazan la estabilidad regional.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida