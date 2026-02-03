Petro asegura que Trump aceptó mediar con Ecuador para frenar la guerra comercial con Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para desescalar la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, desatada por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico.

Colombia y Ecuador se impusieron aranceles recíprocos del 30% que entraron en vigor el domingo, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a su vecino de no hacer suficiente para combatir a las mafias en la frontera.

Durante su primer encuentro con Trump en la Casa Blanca este martes, Petro le pidió al presidente estadounidense mediar para superar la crisis con Noboa, un aliado de Washington.

“Él dijo ‘bueno, voy a llamarlo’”, sostuvo Petro en una entrevista con la emisora Caracol Radio. Petro calificó como franca la reunión con Trump, en su primer cara a caratras meses de reproches en redes sociales que desgastaron la relación entre países históricamente aliados.