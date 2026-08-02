Trump dice que habrá nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques: “sabían la magnitud”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este lunes empezarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar al país islámico para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
El mandatario estadounidense dijo a periodistas a bordo del Air Force One que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha convertido en un punto clave del conflicto. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán.
“Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse”, dijo Trump.
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Irán afirmó, por su parte, que estaría a punto de alcanzar un acuerdo con el país vecino de Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho de Ormuz, donde un barco petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.