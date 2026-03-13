Trump en lo que va de 2026: bombardeos, capturas, cambios de regímenes y movimientos que sacuden a Cuba, Venezuela e Irán

El Donald Trump de su segundo mandato llegó más decidido, más audaz y posiblemente con la intención de terminar lo que había iniciado en 2017. Tal vez busca no repetir los errores de su primer gobierno, que en cierta medida le costaron la reelección en la que fue derrotado por Joe Biden y que el propio republicano calificó como un robo electoral.
Trump, con su lema Make America Great Again, ha sacudido al mundo en el primer año de este periodo: impuso aranceles a cerca del 80 % de los países, endureció su política migratoria, y designó al Clan del Golfo, el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y al Cártel de los Soles como organizaciones terroristas.