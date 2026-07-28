A sus 74 años, Jairo Ruiz da ‘cátedra’ de inteligencia artificial en Medellín

Durante décadas, la escena se ha repetido en miles de hogares: un abuelo le entrega el celular a un nieto para que le explique cómo funciona una aplicación o le ayude a resolver algún problema tecnológico. En la casa de Jairo Ruiz, sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

A sus 74 años, este ingeniero paisa se ha convertido en una de las personas de la familia a la que recurren cuando alguien tiene dudas sobre inteligencia artificial.

Lo buscan hijos, nietos y sobrinos para aprender a editar imágenes, entender plataformas digitales o descubrir nuevas funciones que la tecnología ofrece. Para él, el secreto no está en haber nacido rodeado de computadores, sino en no haber perdido nunca la curiosidad.

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Ruiz estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia y se graduó en 1976. Su carrera profesional estuvo ligada a la instrumentación industrial y al control automático, primero en una multinacional y luego durante más de dos décadas en Venezuela, donde trabajó en la industria cementera y posteriormente creó una empresa dedicada al desarrollo de equipos electrónicos para procesos industriales.

Tras regresar a Colombia en 2001, después de perder su patrimonio y su pensión durante la crisis venezolana, comenzó prácticamente desde cero. Aún así, nunca abandonó el hábito de estudiar.

Esa filosofía fue precisamente la que lo llevó, años después, a interesarse por la inteligencia artificial. Primero comenzó consultando información en internet.

Después encontró cursos virtuales promovidos por entidades públicas, entre ellas Sapiencia, y decidió inscribirse sin importar que la mayoría de participantes fueran mucho menores que él. Lo hizo sin presión y a su propio ritmo.

“Uno puede estudiar quince minutos, media hora o dos horas al día. Lo importante es empezar”, explicó.