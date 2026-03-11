Nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, fue herido en ataques pero está “sano y salvo”

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante los primeros ataques de la guerra que enfrentan a Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra “sano y salvo”, según reportes de medios internacionales y declaraciones de fuentes cercanas al gobierno iraní. La información fue difundida inicialmente por el diario The New York Times y replicada por agencias internacionales, que citan a funcionarios iraníes e israelíes.
De acuerdo con esos reportes, Jamenei habría sufrido lesiones el 28 de febrero, durante la primera ola de ataques de la ofensiva que marcó el inicio del actual conflicto en Medio Oriente. En esa misma jornada murió su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, lo que abrió paso a un rápido proceso de sucesión dentro del liderazgo religioso y político del país.
Aunque no se han revelado detalles precisos sobre la gravedad de las heridas, tres funcionarios iraníes citados por el periódico estadounidense señalaron que las lesiones se concentran principalmente en las piernas. Pese a ello, el nuevo líder supremo estaría consciente y resguardado en un lugar de alta seguridad, con comunicaciones limitadas por razones de protección.