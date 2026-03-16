Donald Trump dice que Estados Unidos no sabe si el nuevo líder supremo de Irán está “muerto o no”

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes 16 de marzo que no sabe si el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está vivo después de haber resultado herido en bombardeos y de no haber aparecido todavía en público desde su designación.

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“Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, y que resultó gravemente herido. Otros aseguran que está muerto”, comentó el presidente estadounidense.

“No se sabe (...) si está muerto o no”, añadió.

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