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Donald Trump dice que Estados Unidos no sabe si el nuevo líder supremo de Irán está “muerto o no”

Entre rumores de desfiguración y una ausencia pública prolongada, el presidente Donald Trump dijo que no sabía si el nuevo líder de Irán estaba muerto tras los fuertes ataques por parte de EE. UU. e Israel.

  • Con estas palabras, el presidente de EE. UU. aviva las teorías sobre el paradero del sucesor de Jamenei tras los recientes bombardeos. FOTO: Getty
    Con estas palabras, el presidente de EE. UU. aviva las teorías sobre el paradero del sucesor de Jamenei tras los recientes bombardeos. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes 16 de marzo que no sabe si el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está vivo después de haber resultado herido en bombardeos y de no haber aparecido todavía en público desde su designación.

Le puede interesar: Irán detiene a 500 sospechosos de espionaje mientras Trump insta a países de la región a unirse a la ofensiva

“Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, y que resultó gravemente herido. Otros aseguran que está muerto”, comentó el presidente estadounidense.

“No se sabe (...) si está muerto o no”, añadió.

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