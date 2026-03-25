¿Quién miente? Trump plantea el fin de la guerra, mientras Irán lo niega y anuncia nuevos ataques contra Israel

El presidente estadounidense Donald Trump había dicho el martes que estaba negociando con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, al igual que habló de un “regalo muy grande” sobre los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz.
El críptico anuncio se produjo un día después de que el republicano pospusiera inesperadamente “cinco días” los ataques a las centrales eléctricas de Irán que amenazaba con llevar a cabo y dijera que Washington estaba en negociaciones con altos cargos.
“Hicieron algo ayer que fue increíble, en realidad. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que vale una cantidad tremenda de dinero”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.
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Sin embargo, el embajador iraní en Pakistán aseguró este miércoles que no se han efectuado negociaciones “directas o indirectas” con Estados Unidos, pese a la afirmación de Trump de que hay conversaciones en curso para poner fin a la guerra.
“También hemos tenido conocimiento de esos detalles a través de los medios de comunicación, pero según la información de que dispongo —y contrariamente a lo que afirma Trump— hasta ahora no se han producido negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países”, aseguró el embajador Reza Amiri Moghadam.