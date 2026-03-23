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Trump suspende ataques a Irán por cinco días tras diálogos “productivos”

En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó pausar los ataques contra infraestructura energética de Irán, tras lo que calificó como avances “productivos” en las conversaciones para frenar la escalada del conflicto.

  • El anuncio fue hecho mediante mediante Truth Social por parte del presidente estadounidense. FOTO: Getty Images.
    El anuncio fue hecho mediante mediante Truth Social por parte del presidente estadounidense. FOTO: Getty Images.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión temporal de ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, en medio de avances diplomáticos entre ambos países.

Lea aquí: El diario de una latina en Israel, en medio de la guerra: “No hay pánico, la vida sigue”

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que durante los últimos dos días se han llevado a cabo “conversaciones muy buenas y productivas” orientadas a lograr una resolución total de las hostilidades en Oriente Medio.

Palabras de Trump mediante Truth Social. FOTO: redes sociales.
Palabras de Trump mediante Truth Social. FOTO: redes sociales.

Según explicó, la pausa tendrá una duración inicial de cinco días y dependerá del avance de los diálogos. “He instruido al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar (...) por un periodo de cinco días”, afirmó Trump, destacando el tono “profundo y constructivo” de las discusiones.

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Sin embargo, desde Irán la versión es completamente distinta. El Ministerio de Exteriores iraní negó que existan conversaciones en curso con Washington y aseguró que no hay ningún tipo de negociación, ni directa ni indirecta.

Medios iraníes le respondieron a Trump

De acuerdo con medios iraníes como agencias cercanas a la Guardia Revolucionaria, las declaraciones de Trump harían parte de una estrategia para bajar los precios de la energía y ganar tiempo frente a sus planes militares. Incluso, fuentes de seguridad citadas por estos medios afirmaron que el mandatario estadounidense habría retrocedido tras advertencias de posibles ataques iraníes a infraestructura energética en la región.

Teherán también insistió en que no inició el conflicto y que cualquier intento de mediación debe dirigirse a Washington. Además, reiteró que continuará su respuesta militar “hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”.

El contraste entre ambas versiones evidencia la fragilidad del momento diplomático. Mientras Washington habla de avances y abre una ventana de cinco días para negociar, Irán niega cualquier acercamiento y mantiene un tono desafiante.

El conflicto se intensificó desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos, junto con Israel, inició una ofensiva contra territorio iraní, lo que desencadenó represalias y elevó la tensión en toda la región.

Por ahora, la pausa anunciada por Trump se mantiene, pero el futuro de cualquier posible acuerdo sigue siendo incierto ante las versiones contradictorias y la persistente desconfianza entre las partes.

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