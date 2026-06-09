Donald Trump recibió abucheos en el Madison Square Garden durante las Finales de la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió la noche del lunes al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden de Nueva York, donde fue abucheado por parte de los asistentes cuando su imagen apareció en la pantalla gigante durante la interpretación del himno nacional. La visita del mandatario motivó un amplio despliegue de seguridad en Manhattan y cambios en la logística habitual de los eventos alrededor del estadio. Lea también: Protestas en Albania por megaproyecto turístico vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner La reacción del público se produjo antes del inicio del encuentro, cuando Trump apareció de pie realizando un saludo militar en las pantallas del recinto. El episodio ocurrió en un partido clave de unas Finales en las que los Knicks llegaron con ventaja de 2-0 sobre los Spurs. La asistencia del presidente llevó a las autoridades a implementar controles de acceso reforzados y a establecer un perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden. Los asistentes fueron instruidos para llegar al menos dos horas antes del comienzo del partido, programado para las 20:30 hora local, con el fin de someterse a revisiones similares a las de los aeropuertos. Además, se prohibió el ingreso de bolsas al recinto. Periodistas de AFP observaron una valla de seguridad de aproximadamente tres metros de altura en parte de los alrededores del estadio, así como la presencia de agentes del Servicio Secreto y cientos de policías desplegados en la zona.

Operativo especial en Manhattan por la visita presidencial

Las medidas de seguridad también incluyeron la cancelación de una ‘fan zone’ en las inmediaciones del estadio, una iniciativa que sí había estado disponible durante los dos primeros encuentros de la serie disputados en San Antonio, Texas. La decisión se produjo en un contexto de vigilancia reforzada en la ciudad, luego de que seis personas resultaran heridas en un ataque con cuchillo ocurrido la noche del domingo cerca de Penn Station, ubicada junto al Madison Square Garden. La jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, pidió a los ciudadanos evitar la zona si no tenían previsto asistir al evento. “El mensaje es simple: celebren a los Knicks, pero eviten la zona del Madison Square Garden esta noche si no tienen entrada u otro motivo válido para desplazarse hasta allí”, declaró. El Servicio Secreto informó además que utilizaría tecnologías antidrones como parte de su esquema de protección. Según explicó Matt McCool, responsable de las misiones de seguridad del presidente, “La prioridad del Servicio Secreto es sencilla: permitir que todos los espectadores disfruten del partido en las mejores condiciones de seguridad, al tiempo que cumplimos nuestra misión de protección del presidente de Estados Unidos”.

President Donald Trump, a longtime New York Knicks fan, became the first sitting president to attend an NBA Finals game.



Trump was booed loudly by fans inside Madison Square Garden when he was shown on video screens during the national anthem prior to Game 3 of the NBA Finals on... pic.twitter.com/Gge8JNaSpN — The Associated Press (@AP) June 9, 2026

Reacciones políticas y de aficionados

La presencia de Trump generó opiniones diversas entre aficionados y dirigentes políticos. Anthony Pulley, seguidor de los Knicks de 43 años, manifestó su desacuerdo con las restricciones implementadas para el evento. “Me parece pésimo. Creo que realmente arruinó el ambiente de todas las noches de retransmisión”, señaló, aunque también consideró “bastante simpático” que el presidente asistiera al partido. Trump, nacido en Nueva York, ha mantenido durante años una relación cercana con la organización de los Knicks y con su propietario, James Dolan, además de haber asistido en múltiples ocasiones a eventos deportivos en el Madison Square Garden. El recinto también tuvo un papel destacado durante la campaña presidencial de 2024, cuando el entonces candidato republicano realizó allí un acto político con miles de asistentes. Desde el ámbito político, el senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer cuestionó la visita del mandatario y escribió en la red social X: “Mientras Nueva York vive uno de sus mejores momentos en décadas, (Trump) lo reduce todo a él. ¡Trump debería DEJARNOS EN PAZ! No es bienvenido aquí”.