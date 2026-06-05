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EE. UU. captura a 1.100 personas en operativo contra el crimen

Las autoridades aseguran que la estrategia busca debilitar a las organizaciones criminales y reducir el tráfico de sustancias como el fentanilo.

  • Las drogas fueron decomisadas por parte del FBI durante el operativo Limpieza de Primavera. FOTO: FBI.
    Las drogas fueron decomisadas por parte del FBI durante el operativo Limpieza de Primavera. FOTO: FBI.
Agencia AFP
hace 3 horas
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El Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes más de 1.100 detenidos y 1,2 toneladas de drogas en una operación contra el crimen organizado que se prolongó durante tres meses.

La operación Limpieza de Primavera, llevada a cabo en todo el país, fue liderada por el FBI “para combatir las amenazas de las pandillas y mejorar la seguridad pública”, explicó el comunicado de prensa.

Entre marzo y mayo los agentes decomisaron entre otros más de un millar de armas, media tonelada de cocaína y 300 kg de marihuana.

Las estadísticas del FBI muestran un descenso en general de los crímenes en los últimos años, y también de muertes por sobredosis, tras décadas de crisis sanitaria a causa de la adicción a opiáceos.

Conozca: Nuevo golpe en El Ajizal: capturan a dos hombres y hallan caleta con droga y radios de comunicación

El Gobierno asegura que ha disminuido el tráfico de fentanilo, una droga que fue declarada “arma de destrucción masiva” por el presidente Donald Trump a finales de 2025.

Sin embargo, el número de condenados por narcotráfico entre 2021 y 2025 muestra números muy dispares, según la Comisión de Sentencias estadounidense: un 4% más en el caso de la cocaína, una caída del 80% en el caso de la heroína y un aumento del 135% en el caso del fentanilo.

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