EE. UU. captura a 1.100 personas en operativo contra el crimen

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes más de 1.100 detenidos y 1,2 toneladas de drogas en una operación contra el crimen organizado que se prolongó durante tres meses.

La operación Limpieza de Primavera, llevada a cabo en todo el país, fue liderada por el FBI “para combatir las amenazas de las pandillas y mejorar la seguridad pública”, explicó el comunicado de prensa.

Entre marzo y mayo los agentes decomisaron entre otros más de un millar de armas, media tonelada de cocaína y 300 kg de marihuana.