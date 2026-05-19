Video | El primer amor no se olvida: Jhon Jáder Durán estuvo en “El Poli” apoyando a Envigado

El primer amor nunca se olvida. Sin importar la distancia, el tiempo, algo del vínculo permanece entre los implicados. No hay factor, como el dinero, que haga que ese sentimiento se borre de la memoria y el corazón; sino pregúntenle a Jhon Jáder Durán, que el lunes estuvo en el Polideportivo Sur de Envigado viendo al equipo naranja, en el que se formó como profesional, en el duelo contra Quindío que lo definió finalista del Torneo BetPlay.
El delantero antioqueño, de 22 años, lleva un par de días en el país. Después de terminar, de manera anticipada, su vínculo con el Zenit de Rusia, viajó a Medellín para unirse al campamento de la Selección Colombia en el que Néstor Lorenzo espera definir su lista de 26 para el Mundial 2026. Por eso, Durán pudo asistir a un momento importante para el equipo donde se formó, que busca volver a primera división el próximo año.