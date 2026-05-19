Video | El primer amor no se olvida: Jhon Jáder Durán estuvo en “El Poli” apoyando a Envigado

Le puede interesar: ¡Oficial! Con Jhon Durán, Rengifo y varias sorpresas: estos son los 55 preconvocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 Vestido con una camiseta negra, con un reloj dorado, aretes del mismo color y su estilo particular que le da un aire de actor de película norteamericana, se vio a Durán en uno de los Palcos del Parque Estadio, ubicados a pocos metros de la tribuna occidental, donde niños y adultos lo miraban con admiración.

¿Por qué Jhon Durán tiene un vínculo fuerte con el Envigado?

Quienes han estado en el Poli saben que, para entrar a las cabinas que fungen como palcos, hay que pasar por las tribunas. Eso lo hizo Durán, que tuvo cerca a los aficionados que acompañaron al cuadro naranja en el duelo en que vencieron 1-0 al Quindío por la última fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la B. Mientras estaba en ese lugar, seguro pasaron por la mente del futbolista, cuya ficha pertenece al Al-Nassr, varios recuerdos. En esa cancha, por ejemplo, cumplió el sueño por el cual dejó a su familia –padre y madre– en Zaragoza, Antioquia, cuando tenía once años, el 9 de febrero del 2019, cuando tuvo sus primeros minutos como futbolista profesional.

Fue en un partido contra Alianza que Envigado ganó 1-0. Durán apenas tenía 15 años y era una de las promesas del fútbol colombiano. Ya había hecho buenas presentaciones con la cantera del cuadro del sur del Valle de Aburrá. En la cancha del barrio El Dorado, donde suelen entrenar y jugar sus partidos los equipos sub-17 y sub-20 del club, ya habían visto su capacidad goleadora. Después, la vio el país. Durán hizo, junto a Yáser Asprilla, una de las mejores duplas juveniles que se ha visto en nuestro país en los últimos años. Con apenas 17 años llegó a ser capitán de “La Cantera de Héroes” y después empezó su periplo por el extranjero. Fue al Chicago Fire de Estados Unidos; luego llegó al Aston Villa inglés y, en 2025, dio el salto al Al-Nassr árabe. De Arabia Saudita salió a préstamo, seis meses después de su llegada, para el Fenerbahce turco. Luego dio el salto al Zenit y, a pesar de haber recorrido varios lugares del mundo, el futbolista que entrenadores como Andrés Orozco –lo tuvo en la Cantera desde que tenía 12 años–, dicen que es una gran persona y siempre ha tenido una personalidad similar a la que muestra ahora, no olvida sus raíces, el primer amor futbolero: el club que le dio la oportunidad de cumplir su sueño.