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Video | El primer amor no se olvida: Jhon Jáder Durán estuvo en “El Poli” apoyando a Envigado

El futbolista antioqueño Jhon Jáder Durán se alista para unirse a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que inicia su campamento premundialista esta semana en Medellín.

  • El delantero antioqueño Jhon Jáder Durán figuró con el Envigado entre 2019 y 2021, antes de empezar su periplo internacional que tuvo Estados Unidos como primer destino. Foto: Manuel Saldarriaga
    El delantero antioqueño Jhon Jáder Durán figuró con el Envigado entre 2019 y 2021, antes de empezar su periplo internacional que tuvo Estados Unidos como primer destino. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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El primer amor nunca se olvida. Sin importar la distancia, el tiempo, algo del vínculo permanece entre los implicados. No hay factor, como el dinero, que haga que ese sentimiento se borre de la memoria y el corazón; sino pregúntenle a Jhon Jáder Durán, que el lunes estuvo en el Polideportivo Sur de Envigado viendo al equipo naranja, en el que se formó como profesional, en el duelo contra Quindío que lo definió finalista del Torneo BetPlay.

El delantero antioqueño, de 22 años, lleva un par de días en el país. Después de terminar, de manera anticipada, su vínculo con el Zenit de Rusia, viajó a Medellín para unirse al campamento de la Selección Colombia en el que Néstor Lorenzo espera definir su lista de 26 para el Mundial 2026. Por eso, Durán pudo asistir a un momento importante para el equipo donde se formó, que busca volver a primera división el próximo año.

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Vestido con una camiseta negra, con un reloj dorado, aretes del mismo color y su estilo particular que le da un aire de actor de película norteamericana, se vio a Durán en uno de los Palcos del Parque Estadio, ubicados a pocos metros de la tribuna occidental, donde niños y adultos lo miraban con admiración.

¿Por qué Jhon Durán tiene un vínculo fuerte con el Envigado?

Quienes han estado en el Poli saben que, para entrar a las cabinas que fungen como palcos, hay que pasar por las tribunas. Eso lo hizo Durán, que tuvo cerca a los aficionados que acompañaron al cuadro naranja en el duelo en que vencieron 1-0 al Quindío por la última fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la B.

Mientras estaba en ese lugar, seguro pasaron por la mente del futbolista, cuya ficha pertenece al Al-Nassr, varios recuerdos. En esa cancha, por ejemplo, cumplió el sueño por el cual dejó a su familia padre y madre en Zaragoza, Antioquia, cuando tenía once años, el 9 de febrero del 2019, cuando tuvo sus primeros minutos como futbolista profesional.

Fue en un partido contra Alianza que Envigado ganó 1-0. Durán apenas tenía 15 años y era una de las promesas del fútbol colombiano. Ya había hecho buenas presentaciones con la cantera del cuadro del sur del Valle de Aburrá. En la cancha del barrio El Dorado, donde suelen entrenar y jugar sus partidos los equipos sub-17 y sub-20 del club, ya habían visto su capacidad goleadora.

Después, la vio el país. Durán hizo, junto a Yáser Asprilla, una de las mejores duplas juveniles que se ha visto en nuestro país en los últimos años. Con apenas 17 años llegó a ser capitán de “La Cantera de Héroes” y después empezó su periplo por el extranjero. Fue al Chicago Fire de Estados Unidos; luego llegó al Aston Villa inglés y, en 2025, dio el salto al Al-Nassr árabe.

De Arabia Saudita salió a préstamo, seis meses después de su llegada, para el Fenerbahce turco. Luego dio el salto al Zenit y, a pesar de haber recorrido varios lugares del mundo, el futbolista que entrenadores como Andrés Orozco lo tuvo en la Cantera desde que tenía 12 años, dicen que es una gran persona y siempre ha tenido una personalidad similar a la que muestra ahora, no olvida sus raíces, el primer amor futbolero: el club que le dio la oportunidad de cumplir su sueño.

Después de ver al Envigado, Durán se unirá este martes a los trabajos de la Selección Colombia, buscando un cupo para el Mundial 2026. El delantero antioqueño no estaba en el listado del equipo nacional desde junio de 2025, cuando salió de la concentración en Barranquilla por un presunto dolor de espalda, después del empate sin goles contra Perú.

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