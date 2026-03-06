EE. UU. advierte que podría atacar unilateralmente a carteles del narcotráfico en Latinoamérica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a los Gobiernos de América Latina que Washington está preparado para combatir a los carteles del narcotráfico incluso de manera unilateral si lo considera necesario. Conozca: Se conoce la identidad de los seis soldados de EE. UU. asesinados en la guerra con Irán El mensaje fue dado durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde participaron representantes militares y de seguridad de varios países de la región. “Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó Hegseth durante su discurso inaugural.

El funcionario también instó a los países latinoamericanos a intensificar sus acciones contra los grupos criminales, a los que calificó como “narcoterroristas”. Según señaló, la estrategia busca desmantelar las redes de narcotráfico en el hemisferio y evitar que actores estatales respalden a estas organizaciones. La conferencia se realizó pocos días después de una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones catalogadas como “narcoterroristas”, tras la visita del comandante del Comando Sur, Francis Donovan. Lea aquí: EE. UU. confirma más de 1.000 objetivos atacados en Irán y prevé cuatro semanas más de guerra Durante el encuentro también se hizo referencia a la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, que retoma principios de la llamada Doctrina Monroe para justificar acciones más directas contra el narcotráfico en América Latina. De acuerdo con Hegseth, la violencia ligada a estas organizaciones representa una amenaza directa para Estados Unidos. El funcionario citó cifras según las cuales más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de drogas como fentanilo y cocaína durante la administración de Joe Biden.