EE. UU. confirma más de 1.000 objetivos atacados en Irán y prevé cuatro semanas más de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo la operación militar contra Irán al argumentar que busca garantizar la seguridad a largo plazo de su país. EE. UU. reveló que los ataques podrían extenderse cuatro semanas más. En un mensaje en video publicado en su plataforma Truth Social, reconoció que podrían registrarse más bajas en las fuerzas estadounidenses tras la confirmación de la muerte de tres soldados. “Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine”, afirmó el mandatario desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Añadió que Estados Unidos “vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización”. Entérese: Pentágono asegura que destruyó el cuartel de los Guardianes de la Revolución en Irán Trump no se ha dirigido formalmente a la nación desde el inicio de la ofensiva el sábado, pero ha difundido dos mensajes en video, anunció en su red social la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y concedió entrevistas telefónicas a distintos medios. El domingo, tampoco ofreció declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One durante su regreso a Washington.

¿Cuánto durará la campaña militar?

En entrevistas con el diario británico Daily Mail y con NBC News, Trump señaló que la ofensiva podría extenderse alrededor de cuatro semanas. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serían cuatro semanas más o menos. Es un país grande, tomará cuatro semanas o menos”, sostuvo.

El mandatario reconoció ante NBC que espera que haya víctimas, pero aseguró que “al final será muy beneficioso para el mundo”. Según la Casa Blanca, altos funcionarios de la administración comparecerán ante el Congreso el martes para defender la operación militar.

Estados Unidos atacó más de 1.000 objetivos en Irán

El Comando Central de Estados Unidos, conocido como Centcom, aseguró que más de 1.000 objetivos en territorio iraní fueron atacados durante las primeras 24 horas de la denominada Operación Furia Épica, según reveló BBC.

En una hoja informativa divulgada este domingo, el organismo detalló que entre los blancos alcanzados se encuentran centros de comando y control, emplazamientos de misiles balísticos y el cuartel general conjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. De acuerdo con información difundida por Reuters, aviones y buques de guerra estadounidenses han atacado más de 1.000 objetivos en territorio iraní desde que Trump ordenó el inicio de las operaciones de combate. Entre los blancos se encuentran instalaciones de misiles subterráneas y reforzadas, alcanzadas por bombarderos furtivos B-2 que lanzaron bombas de 900 kilogramos. En otro mensaje en Truth Social, el presidente afirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron y hundieron nueve embarcaciones de la Armada iraní, algunas de ellas “relativamente grandes e importantes”. “Vamos a por el resto. ¡Pronto estarán en el fondo del mar también! En otro ataque, hemos destruido en gran parte su cuartel general naval”, escribió. Ni Trump ni altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, ni el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han realizado apariciones públicas desde el inicio del conflicto.

Impacto regional y económico