Se conoce la identidad de los seis soldados de EE. UU. asesinados en la guerra con Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló en cuestión de días. Lo que comenzó como una operación militar coordinada entre Washington e Israel contra objetivos iraníes derivó rápidamente en una respuesta directa de Teherán. El segundo día de esas operaciones, un proyectil iraní logró atravesar las defensas aéreas estadounidenses y golpeó un centro de operaciones tácticas en el puerto de Shuaiba, en Kuwait.
El Pentágono confirmó que seis militares estadounidenses murieron en el ataque, ocurrido el domingo, cuando un dron impactó una instalación descrita por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como un “centro de operaciones tácticas fortificado”. Sin embargo, fuentes citadas por CNN explicaron que la estructura era un remolque de triple ancho rodeado por barreras de concreto, diseñadas para resistir coches bomba y explosivos improvisados, pero sin protección superior contra drones o misiles.
El ataque dejó al descubierto la vulnerabilidad de posiciones consideradas de bajo riesgo. “Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar”, dijo a The Associated Press Joey Amor, esposo de una de las víctimas.