Irán propone un plan de paz de 14 puntos para acabar la guerra; EE. UU. lo considera “inaceptable”

Irán ha puesto sobre la mesa un plan de paz que busca un punto de quiebre en la escalada militar de los últimos meses con Estados Unidos e Israel. La propuesta, presentada a través de Pakistán como mediador, contiene 14 puntos y plantea un cierre del conflicto en un plazo máximo de 30 días.
El documento llega en un momento de alta tensión, pese al alto el fuego que ambas partes mantienen desde el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos cruzados y represalias que también alcanzaron a aliados de Washington en el golfo Pérsico.
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Según la información divulgada por la agencia Tasnim y recogida por EFE, el plan iraní no se limita a un cese de hostilidades, sino que redefine las condiciones políticas, militares y económicas del escenario regional. Entre los puntos centrales están: