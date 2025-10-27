Nueva medida en Estados Unidos: tomarán fotos y datos biométricos a todos los extranjeros desde el 26 de diciembre

De acuerdo con una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Registro Federal; a partir del 26 de diciembre, todos los extranjeros que ingresen o salgan de Estados Unidos por aire, tierra o mar serán fotografiados y, en algunos casos, se les tomarán datos biométricos como huellas digitales y rasgos faciales.

Según el DHS, la medida busca fortalecer la seguridad nacional mediante la creación de un sistema biométrico integrado de entrada y salida, que permitirá comparar los datos recolectados en el ingreso con los obtenidos al momento de la partida.

“Implementar este sistema ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”, explicó la agencia, señalando que el nuevo protocolo servirá para combatir amenazas como el terrorismo, el fraude documental, la sobreestadía de visitantes y los errores en la información migratoria.